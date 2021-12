2 min

Alternative Weihnachtsmenüs: Heimische Köche geben Tipps

Weiter geht es in unserer Serie "So schmeckt Weihnachten". Heute stellt Erdem Yildrim, Inhaber und Koch der Haustädter Mühle in Lahnau-Waldgirmes, ein Lammgericht vor.

Von Lothar Rühl