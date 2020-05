Altes Atzbacher Amtshaus wird Wohnhaus

Mit seinen vernagelten Fenstern und dem Bauzaun rund ums Grundstück gibt der Amthof mitten in Atzbach aktuell ein eher bedauernswertes Bild ab. Dabei soll der lang gestreckte zweigeschossige Bau genau das Gegenteil sein: repräsentativ, mächtig, ortsbildprägend.

Das ehemalige nassauische Amtshaus wird in den Jahren 1752 und 1753 als Amts-, Zucht-, Armen- und Waisenhaus erbaut. Es ist Dienstsitz der Amtsbürgermeisterei des Amtes Atzbach, zu der 25 Dörfer zwischen Salzböden und Niederkleen zählen, die bis zum "Aufstieg" Atzbachs zum Verwaltungssitz auf Beschluss der nassau-weilburger Landesherrschaft vom Gleiberg aus regiert wurden. In Atzbach hatte die Amtsbürgermeisterei zuerst in einem Gutshof residiert, doch der war als Verwaltungssitz nicht repräsentativ genug.

Nach Ende der Amtsbürgermeisterei (1860) erwarb die Gemeinde das Haus und brachte dort 1885 die Dorfschule unter. Parallel dazu wurden Teile des Amthofs zwischen 1872 und 1910 von der Zigarrenfabrik Klingspor (Gießen) genutzt, waren ab 1976 Bürgerhaus. Mit der Schulträgerschaft wechselte auch das Eigentum an Gebäude und Grundstück zwischenzeitlich zum Kreis. 2010 wurden dann bauliche Mängel am alten Amtshaus festgestellt und dieses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Folge: Die Atzbacher Grundschüler zogen übergangsweise nach Krofdorf, schließlich nach Waldgirmes.

Da die Gemeinde das Vorkaufsrecht ausschlug, versteigerte der Lahn-Dill-Kreis den Amthof 2016 für 193 000 Euro an eine Bietergemeinschaft aus Dillenburg. Mittlerweile hat das Eigentum erneut gewechselt: Inhaber ist nun die Helm-Gruppe mit Sitz in Aßlar. (pre/ew)