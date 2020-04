Am wilden Müll in Lahnau ist Corona nicht schuld

Wilder Müll ist keine Lahnauer Besonderheit. Auch andere Kommunen kämpfen damit. Nach Angaben von Ortsvorsteher Waldemar Droß (SPD) ist Garbenheim hier ein Brennpunkt in Wetzlar - neben dem Westend und dem Blasbacher WaldIn der Jahresbesprechung der Ortsbeiräte habe er den Magistrat aufgefordert, ein Konzept zur Eindämmung der illegalen Müllentsorgung vorzulegen, berichtet Droß. Vielfach stehe hinter dem Tun keine böse Absicht, sondern Unkenntnis des Abfall- und Umweltrechtes. Vor allem an den Containerstandorten in der Stadt werde viel Müll deponiert. Hier sei Aufklärung erforderlich.

Dass die Containerstellplätze ein Schwerpunkt für illegale Ablagerungen sind, ist bekannt. Daher gebe es seitens der Verwaltung die Überlegung, die Zahl der Containerstandorte zu reduzieren, berichtet Pressesprecher Eckhard Nickig. Die Stadt versuche bei allen Ablagerungen, die Verursacher zu ermitteln und Bußgelder zu verhängen. Typische Ablageorte würden regelmäßig kontrolliert. "Davon abgesehen ist die Zunahme wilder Ablagerungen leider ein generelles Problem."