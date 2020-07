An vier Stellen endet die Pflege der Bahntrasse

Strich durch die Landschaft: Der Spazierweg auf dem Damm der stillgelegten Kanonenbahn durchtrennt Atzbach. Das Lahnauer Parlament hat entschieden, die Pflege der alten Bahntrasse stellenweise aufzugeben. Archivfoto: Pascal Reeber

Lahnau (pre). Nichts hält ewig - und manches sogar nur 96 Monate. Acht Jahre nach seiner Verabschiedung hat das Lahnauer Parlament das Pflegekonzept für die ehemalige Kanonenbahntrasse überarbeitet. Einem Änderungsantrag der Fraktion FW/FDP folgend, werden die Pflegemaßnahmen in vier der neun Abschnitte beendet. In drei Abschnitten sollen die Arbeiten weitergehen, über zwei soll separat entschieden werden.

Hintergrund ist der Verzicht auf den Einsatz von Glyphosat in Lahnau. An vielen Stellen der Kanonenbahn wachsen Robinien, die sich nach Ansicht der für die Pflege verantwortlichen Landschaftspflegevereinigung nur mit dem Herbizid wirksam bekämpfen lassen. Ohne Glyphosat gilt das Erreichen der Pflegeziele als mindestens fraglich. Daher die Überarbeitung des Pflegeplanes, ursprünglich angestoßen durch einen Antrag der Fraktion geo.

Schluss mit wildem Müll

und illegalem Grünschnitt

Vermutlich im Herbst soll über die Fortsetzung der Pflege in den beiden Abschnitten der alten Bahntrasse zwischen der Brücke der Waldgirmeser Straße in Dorlar und der Lahn entschieden werden. Hier möchte der Umweltausschuss der Gemeindevertretung erst nach einer Ortsbegehung entscheiden, ob eine weitere Pflege erfolgversprechend ist. Das Parlament sprach sich zudem dafür aus, dass die Vermüllung und die Ablagerung von Grünschnitt im Abschnitt zwischen dem Viadukt Kinzenbacher Straße und der Ostpreußenstraße in Atzbach durch Ordnungsmaßnahmen unterbunden werden sollen.