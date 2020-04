Audi überschlägt sich auf der B 49 bei Lahnau

Ein von der B 49 aus Richtung Gießen kommendes Fahrzeug überschlägt sich in der Abfahrt Lahnau. Foto: Franz Ewert

Lahnau (red). Offenbar unverletzt überstanden die Insassen eines Audis am Donnerstagmorgen, 23. April, auf der B 49 einen Überschlag. Der 24-jährige Fahrer wollte gegen 10 Uhr von Gießen kommend an der Ausfahrt Lahnau die Bundesstraße verlassen. Dabei geriet er nach links auf den Fahrbahnteiler und verlor die Kontrolle über seinen A 3. Er touchierte mehrere Schilder und streifte die Leitplanke über eine Länge von rund 50 Metern. Letztlich überschlug sich der Audi und blieb auf dem Dach liegen. Der in Gießen lebende Unfallfahrer und sein 27-jähriger Mitfahrer befreiten sich selbst aus dem Fahrzeug. Da aus dem verunglückten Fahrzeug Rauch emporstieg, riefen Ersthelfer die Feuerwehr. Ein weiterer Helfer setzte seinen Feuerlöscher gegen den Brand ein. Wegen der Bergung des Audis musste die Ausfahrt für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der A 3 hat nur noch Schrottwert.