Aufregung am ersten Schultag inWaldgirmes

Am ersten Schultag müssen die Lahnauer Wehren zur Grundschule in Waldgirmes ausrücken. Symbolfoto: Gerhard Seybert/Fotolia

LAHNAU-WALDGIRMES - Für die Kinder der Grundschule an der Lahnaue in Waldgirmes begann der erste Schultag mit viel Tatütata und Spektakel.

Kurz nach 9 Uhr schrillten die Alarmglocken in der Grundschule. Kurze Zeit später rückte die Freiwillige Feuerwehr Lahnau mit allen drei Ortsteilwehren an. Die Feuerwehrleute konnten die Einsatzstelle jedoch bald wieder verlassen, da glücklicherweise kein Notfall vorlag, wie die Wehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. Der kuriose Grund für den Einsatz: Mit Helium befüllte Luftballons. Denn sobald Helium freigesetzt wird, entsteht ein Gemisch, das die Brandmeldeanlage anschlagen lässt. Das geschah an der Grundschule und führte zum Feuerwehreinsatz.

Die Brandmeldeanlage wurde durch die Einsatzkräfte zurückgestellt, weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.