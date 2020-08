Autobahn, Windräder und Trockenheit

Jetzt teilen:

Lahnau-Atzbach/Heuchelheim-Kinzenbach (red). Unter dem Motto "Wissen, wollen und können" fand eine weitere Exkursion im Wald südlich des Königstuhls bei Lahnau unter Leitung von Förster Dieter Schmidt statt.

Trotz extrem heißen Wetters kamen rund 50 Personen zum Treffpunkt am Atzbacher Waldparkplatz Steinbusch. Schmidt führte aus, dass alles Handeln der Kommunen auf rechtlichen Grundlagen und darauf basierenden Ausführungsbestimmungen erfolgt. So wurden die Themen Regionalplanung, Landschaftsplanung und Forsteinrichtung vorgestellt. Laut Regionalplan sind am Eisenkopf Windkraftanlagen vorgesehen und nach dem Bundesverkehrswegeplan ist immer noch die Autobahntrasse der A 480 vom Krofdorfer bis zum Blasbacher Kreuz vorgesehen. Letzteres ist laut aktuellem Bundesverkehrswegeplan nur zurückgestellt, aber noch in allen Karten als Option enthalten. Dies könnte wieder aktuell werden, wenn die Westumfahrung von Wetzlar umgesetzt wird.

Ein wichtiger Exkursionspunkt war der Bodeneinschlag in der Abteilung 478. Die Waldarbeiter der Gemeinde Lahnau hatten mittels eines Kleinbaggers eine einen Meter tiefe Grube ausgehoben. An diesem Beispiel erläuterte Jürgen Willig von Hessen Forst, um was für einen Boden es sich handelt und wie es mit der Wasserversorgung der Waldböden derzeit bestellt ist. Er konnte anschaulich darstellen, dass in der freigelegten Bodenschicht keinerlei Wasser mehr vorhanden ist und führte aus, dass an Messstationen in Hessen Grundwasserabsenkungen von zwei bis sechs Metern verzeichnet wurden.

An einem weiteren Exkursionspunkt konnten die Teilnehmer sehen, wie schlecht es den im Frühjahr gepflanzten Douglasien geht. Diese sind nicht nur vom Rehwild verbissen und vom Rehbock gefegt, sondern auch von der extremen Trockenheit stark geschädigt. Da kein Vakuum beim Rehwildbestand hergestellt werden kann, sollten die neu gesetzten Pflanzen, besonders Douglasien, Tannen und Eichen durch Einzelschutz oder Gatter geschützt werden, meinte Dieter Schmidt.

Anschließend wurde die weitere Behandlung eines 185-jährigen Waldbestandes erläutert. Den Teilnehmern wurden die zeitliche Dimension des Wachstums und das unterschiedliche Wuchsverhalten der Baumarten vor Augen geführt. So müssen die Eichen noch etwa 40 bis 60 Jahre weiter wachsen, und vor den Buchen geschützt werden, damit sie als Wertholz verkauft werden können.

Weiter ging es in den Kinzenbacher Wald, wo eine kleine Fläche in den vergangenen 70 Jahren forstlich nicht bearbeitet wurde. Die Waldfläche gehörte der Gemeinde Kinzenbach, jetzt Heuchelheim, liegt aber in der Gemarkung Atzbach. Sie wurde auf Beschluss der Gemeinde in den neunziger Jahren auf Vorschlag des Forstes aus der regelmäßigen Bewirtschaftung herausgenommen und stillgelegt.

Die gegenüberliegende Lahnauer Waldabteilung dagegen ist ein gepflegter Buchenwaldbestand mit einigen guten Eichen. Er wächst, wie der Kinzenbacher Wald, auf einem gut wasser- und nährstoffversorgten Boden. Hier wurde erläutert, warum der Urwald als CO 2 -Speicher schlechter abschneidet als der Wirtschaftswald. Voraussetzung ist aber, dass das erzeugte Holz aus dem "Wirtschaftswald" langfristig als Bau- und Möbelholz genutzt wird.

In seinem Schlusswort führte Dieter Schmidt aus, dass derzeit keiner weiß, wie ein Klimaschutzwald auszusehen hat. Die Förster setzen auf eine möglichst große Vielfalt von Baumarten auf der gleichen Fläche. Die waldbaulichen und finanziellen Herausforderungen sind sehr groß und werden den Gemeindehaushalt noch sehr viele Jahre belasten.