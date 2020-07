Bahndamm unter Brückenneubauten der A 45 wieder komplett

Der Bahndamm der Kanonenbahn unter der Brücke der A 45 ist wieder geschlossen. Foto: Franz Ewert

Lahnau-Dorlar (wf/pre). Der Bahndamm der ehemaligen Kanonenbahn unter den Brückenneubauten der A 45 ist wieder komplett. Nach Fertigstellung der Bauwerke wurde der Damm in den vergangenen Wochen wieder aufgeschüttet und geschlossen. Derzeit läuft der letzte Schliff an den Böschungen. Danach wird der Damm wieder grün werden, entweder durch bewusste Bepflanzung oder durch Naturbegrünung.

Dammöffnung verursachte eine lange Diskussion

Lange wurde in der Lahnauer Kommunalpolitik, in Vereinen sowie der Bevölkerung die Diskussion kontrovers geführt, ob der wegen des A 45-Brückenneubaues vorgenommene Abbau des Dammes der ehemaligen Kanonenbahn wieder rückgängig gemacht werden soll. Ein Belassen der Öffnung hätte für die wenige Meter entfernt liegende Lahnbrücke" gravierende Folgen bis zum Abriss haben können.

Um zu erreichen, dass der Bahndamm nicht wieder aufgefüllt werde, hatte die Gemeindevertretung eine nachträgliche Änderung des Planfeststellungsbeschlusses beantragt. Höherenorts aber wurde der Gemeinde deutlich gemacht, dass sich diese mehrheitlich gewünschte Änderung als kompliziert, langwierig und vor allem teuer erweisen werde. Mit der Folge, dass Lahnau letztlich vom Änderungsvorhaben abgerückte. Mit dem Auffüllen des Dammes hat sich auch die Diskussionen über die eiserne Brücke beruhigt, für deren Abriss sich ebenfalls Teile der Lahnauer Kommunalpolitik starkgemacht hatten. Nun fehlt aber noch die endgültige Klärung, wem das historische Bauwerk eigentlich gehört. Der Gemeinde Lahnau, der Stadt Wetzlar, oder vielleicht zu gleichen Teilen beiden. Oder niemanden von beiden, sondern der Bahn, dem Bund?

Sollte Lahnau die Brücke doch noch abreißen, wäre es das erste Brückenbauwerk der alten Kanonenbahn, das nicht mehr existieren würde. Denn zwischen Lollar und Wetzlar sind bis heute noch alle Brücken erhalten, auch wenn seit 40 Jahren kein Zug mehr fährt und die Gleisanlagen Mitte der 1990er Jahre bis auf einige Fragmente komplett abgebaut wurden.

Bahn: Von allen Pflichten

für die Brücke freigestellt

Zwischenzeitlich hat sich in der Frage des Eigentums die Deutsche Bahn zu Wort gemeldet. Eine Sprecherin des Unternehmens bestätigte der Redaktion, dass die Lahnbrücke zwar nicht entwidmet, also noch für den Bahnbetrieb vorgesehen sei. Jedoch sei sie an die Gemeinde Lahnau veräußert worden. Aus alten Dokumenten gehe hervor, dass die Gemeinde Lahnau die Bahn von allen Verpflichtungen für das Bauwerk freigestellt habe. "Die Freistellung von Bauwerken und das Eigentum hängen nicht zwangsläufig zusammen."

Wer die Diskussion in den vergangenen Jahren verfolgt hat, der weiß, dass das vermutlich noch nicht das letzte Wort in der Sache war.