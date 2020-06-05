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Freitag, 05.06.2020 - 15:15
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Bau der Tagespflege in Atzbach läuft an

Ende 2021 will die Caritas in Atzbach ihre zweite Tagespflegeeinrichtung im Lahn-Dill-Kreis eröffnen. Am Freitag erfolgte der Spatenstich.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Mitten in Atzbach, zentral zwischen Amthof (hinten links) und Bürgerhaus (hinten rechts) sowie in fußläufiger Nähe zu Bushaltestelle, Bäcker und Metzger entsteht ab sofort der Neubau für Lahnaus erste Tagespflege, betrieben von der Caritas. Unternehmer Helmut Sauter investiert 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Foto: Pascal Reeber

Mitten in Atzbach, zentral zwischen Amthof (hinten links) und Bürgerhaus (hinten rechts) sowie in fußläufiger Nähe zu Bushaltestelle, Bäcker und Metzger entsteht ab sofort der Neubau für Lahnaus erste Tagespflege, betrieben von der Caritas. Unternehmer Helmut Sauter investiert 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Foto: Pascal Reeber

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Mitten in Atzbach, zentral zwischen Amthof (hinten links) und Bürgerhaus (hinten rechts) sowie in fußläufiger Nähe zu Bushaltestelle, Bäcker und Metzger entsteht ab sofort der Neubau für Lahnaus erste Tagespflege, betrieben von der Caritas. Unternehmer Helmut Sauter investiert 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Foto: Pascal Reeber

Mitten in Atzbach, zentral zwischen Amthof (hinten links) und Bürgerhaus (hinten rechts) sowie in fußläufiger Nähe zu Bushaltestelle, Bäcker und Metzger entsteht ab sofort der Neubau für Lahnaus erste Tagespflege, betrieben von der Caritas. Unternehmer Helmut Sauter investiert 2,5 Millionen Euro in das Projekt. Foto: Pascal Reeber

Den symbolischen Spatenstich für die Tagespflege in Atzbach erledigen Investor Helmut Sauter (4. von links), Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (3. von rechts) und Hendrik Clöer (Caristasverband, 2. von rechts) gemeinsam mit anderen Verantwortlichen. Foto: Pascal Reeber

Den symbolischen Spatenstich für die Tagespflege in Atzbach erledigen Investor Helmut Sauter (4. von links), Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (3. von rechts) und Hendrik Clöer (Caristasverband, 2. von rechts) gemeinsam mit anderen Verantwortlichen. Foto: Pascal Reeber

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Atzbach
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