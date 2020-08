Bereit für den neuen Trend

Die Tennisabteilung des TV05 Waldgirmes setzt auf Beachtennis und baut dazu einen ihrer Plätze um. Foto: Simon Fabian Seibert

Lahnau-Waldgirmes (red). Beachtennis ist eine Mischung aus Tennis, Beachvolleyball und Badminton. Das kann man bald auch in Waldgirmes ausprobieren, denn der TV05 Waldgirmes hat einen seiner Tennisplätze zur Beachtennis-Fläche umgebaut.

In den vergangenen Wochen hat der Vorstand in Zusammenarbeit mit dem Bauwart Olaf Albrecht, der die Leitung übernommen hat, einiges bewegt. Olaf Albrecht rollte für mehrere Tage mit dem Bagger über die Tennisanlage und schaufelte 200 Tonnen Sand auf den Platz. "Die Idee kam von Karin Keil, die Anfang Februar in einer Fachzeitschrift des Deutschen Tennis Bundes von der neuen Sportart gelesen hatte. Danach haben wir im Vorstand diskutiert und die Kosten ermittelt. Die Planung hat dann bis Juni gedauert und wir sind jetzt im August soweit fertig, um den Platz in Betrieb zunehmen", sagt Albrecht.

Ziel der Aktion ist es, den Verein attraktiver zu machen, aber auch der Wunsch, neue Besucher auf die Anlage zu locken, denn der Platz kann auch für Badminton, Volleyball und Fußball "on the Beach" genutzt werden.

Die Regeln bei Beachtennis sind dabei weitgehend vom Tennis übernommen, die Beinarbeit kann man mit der vom Beachvolleyball vergleichen, die Reaktionsfähigkeit kommt der beim Badminton gleich.