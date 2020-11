Beschilderung führt zu Irritationen

Die gelb umrandeten Schilder, die Lahnauer Waldwege als "Privatweg" kennzeichnen, sorgen bei einigen Bürgern für Irritationen. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-ATZBACH - Im Frühjahr wurden in Lahnau am Beginn von Waldwegen neue Schilder aufgestellt mit der Aufschrift "Privatweg. Gesperrt für Kraftfahrzeugverkehr außer Forstbetrieb - Der Gemeindevorstand". Diese gelb umrandeten Schilder haben bei manchen Bürgern zu einigen Irritationen geführt.

Wie Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) im Umwelt-, Tourismus- und Regionalausschuss erläuterte, wurden die Schilder durch den damaligen Revierförster Vasco Krüger aufgestellt. Durch die Beschilderung ergäben sich für die Kommune eine reduzierte Verkehrssicherungspflicht einerseits und für unberechtigte Nutzer höhere Bußgelder. Hinsichtlich der Ahndung von Verstößen sei nunmehr das Regierungspräsidium in Darmstadt zuständig. Anzeigen könnten der Revierförster oder die Gemeinde. Krüger hatte gegenüber dem Gemeindevorstand erläutert, dass das Befahren von Waldwegen grundsätzlich auch ohne die Schilder nur dann gestattet ist, wenn es einen zulässigen Zweck wie der Waldbewirtschaftung oder der Jagd dient. Für die Landwirtschaft gelte, dass Waldwege zum Erreichen von landwirtschaftlichen Flächen nur dann genutzt werden dürfen, wenn keine andere Zufahrtsmöglichkeit bestehe.

Krüger nennt Austausch

ohne Info unglücklich

Somit dokumentierten die Schilder "Privatweg" eine bestehende rechtliche Situation hinsichtlich der Befahrung dieser Wege. Grundsätzlich sei das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung sowie auch das Reiten und Radfahren auf festen Wegen nach dem Hessischen Forstgesetz erlaubt.

Krüger räumte ein, dass der Austausch der Schilder ohne vorherige Information an den Gemeindevorstand unglücklich gewesen sei. Nach seiner Recherche gab es eine ähnliche Beschilderung bereits vor rund 30 Jahren. Damals wurde im Rahmen eines Gerichtsprozesses in Hessen bemängelt, dass auf den Schildern das handelnde Organ, also der Gemeindevorstand, fehlte. Damals wurden die Schilder im Lahnauer Wald sicherheitshalber ausgetauscht.