Bewegung im und Wissen über den Wald

Lahnau (wf). Mit einem neuen Angebot gehen der Geschichtsverein Lahnau, der Verein für Naturschutz und die Ortsgruppe des Naturschutzbundes gemeinsam an die Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich um Führungen in den drei Gemarkungen Lahnaus sowie im benachbarten Heuchelheim und Kinzenbach. Zu den "Spaziergängen" soll in einem Rhythmus von etwa vier bis sechs Wochen eingeladen werden. Dabei sollen sich Interessierte jeden Geschlechts und Alters angesprochen und zur Teilnahme motiviert fühlen.

Körperliche Ertüchtigung

als positiver Nebeneffekt

Bei den Führungen und Spaziergängen steht die körperliche Ertüchtigung nicht an oberster Stelle, ist aber sicherlich ein positiver Nebeneffekt. Laut Dieter Schmidt, Forstoberamtsrat a.D. und Diplom-Ingenieur Forst, ist es Ziel der in aller Regel anderthalb- bis zweistündigen Veranstaltungen unter freiem Himmel, Kenntnisse über die Örtlichkeiten in Lahnau und Heuchelheim, über Besonderheiten in den Gemarkungen und - durchaus schwerpunktmäßig - den ausgedehnten Wald rund um den Königstuhl zu vermitteln. Dieter Schmidt, Ur-Waldgirmeser und langjähriger Förster in "seinem" Gemeindewald, ist in allen drei genannten und mit dem neuen Angebot kooperierenden Vereinen aktiv.

"Wir streben eine Wissensvermittlung über unsere Heimat, den Wald und die Tierwelt an. Dies schließt beispielsweise auch die Suche nach Ameisennestern, Rebhühnern und vielen anderen Tierarten mit ein", erläutert Schmidt Intention und Konzeption seiner fachkundigen Führungen.

Die Teilnehmer werden bei diesem Auftakt-Waldspaziergang auch mehr über die Historie von Atzbach, Dorlar, Waldgirmes, Kinzenbach und Heuchelheim, die Geschichte des Waldes und Wissenswertes über die Arbeiten im Wald, die Eigentumsverhältnisse rund um den Königstuhl und vieles mehr erfahren.

Auch die Aktualität wird nicht zu kurz kommen: Es geht um das Stichwort Klimawandel und die Frage, wie wir zukünftig mit den vermutlich bevorstehenden Veränderungen umgehen sollen, gerade auch bezüglich des Waldes?

Anmeldungen zu den informativen, Historie und Aktualität verbindenden Spaziergängen sind nicht erforderlich. Wer möchte, kann gegen eine Gebühr eine Mappe mit den Kopien der behandelten Themen erwerben.

Der erste geplante Wandertermin am vergangenen Donnerstag fiel den aktuellen Corona-Einschränkungen zum Opfer. Das Angebot soll aber dauerhaft in Lahnau etabliert werden.