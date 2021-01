Biber in der Lahnaue aktiv

Die Spuren eines Bibers hat Bianca Schmidt in der Lahnaue entdeckt. Foto: Bianca Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU - Im Naturschutzgebiet Lahnaue sind die Spuren eines Bibers gesichtet worden. Das bestätigt der Nabu-Landesverband Hessen. Denn einige umgelegte Bäume dort weisen die typischen Bissspuren des Nagers auf.

Im 16. Jahrhundert wurde der Biber in Hessen ausgerottet. 1987 und 1988 wurden dann 18 Tiere im hessischen Spessart wieder angesiedelt und daraus sind mittlerweile 703 Tiere geworden, die sich in die Landkreise Main-Kinzig, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Schwalm-Eder, Offenbach, Wetterau, Gießen und den Lahn-Dill-Kreis ausgebreitet haben.

Wie er der Nabu erklärte, verlief das Projekt vor allem deshalb erfolgreich, weil die Biber mit Gewässerentwicklungsstreifen einen freien Raum zur Gestaltung ihrer Lebensräume bekamen, Behörden das Projekt professionell begleiteten und ein Netz aus ehrenamtlichen Biberbetreuern für die Akzeptanz des Rückkehrers warb.

Fotos Die Spuren eines Bibers hat Bianca Schmidt in der Lahnaue entdeckt. Foto: Bianca Schmidt Spuren eines Bibers hat Bianca Schmidt in der Lahnaue entdeckt. Foto: Bianca Schmidt Spuren eines Bibeers in der Lahnaue. Foto:Bianca Schmdidt 3

Nicht nur in Lahnau, auch in Solms und in Wetzlar konnte der Naturschutzbund die Existenz des Bibers nachweisen. Allerdings war über mehrere Jahre kein Lebenszeichen des Lahnauer Tieres gefunden worden. "Wir sind froh, dass der Biber wieder aufgetaucht ist", so Mark Harthun, Leiter Naturschutz und stellvertretender Landesgeschäftsführer des Nabu Hessen. Allerdings hat er Sorge, dass die Menschen den Baumeister der Auenlandschaft stören könnten. "Für unsere verbauten Flussauen ist der Auenarchitekt ein Segen, da er die Gewässer wieder naturnah gestaltet."

Biber müssen stets nagen, um ihre ständig wachsenden Zähne abzuwetzen. Sie fressen die Rinde von Bäumen, vor allem von jungen Weiden und fällen diese, um an die frischen Blätter und Zweige der Krone zu kommen. Das übrige harte Holz verwenden die Biber zum Bauen von Staudämmen oder Burgen.

Zwei Tiere leben derzeit

in Mittelhessen

Durch seine Nagefähigkeiten übernimmt er eine Schlüsselrolle für den Naturschutz, denn er schafft als kostenloser Landschaftspfleger wertvolle Rückzugsgebiete für Tiere und Pflanzen der Feuchtgebiete.

Die Gemeinde Lahnau beobachtet Meister Bockert ebenfalls, der sich in einem Schutzgebiet niedergelassen habe. Wegen der Verkehrssicherungspflicht müsse die Gemeinde ihn beobachten, damit keine angeknabberten Bäume auf Wege fallen. Erst kürzlich musste ein Baum gefällt werden, der die typischen Nagespuren aufwies. Das Tier brauche sehr viel Rinde, sagte die Umweltberaterin Anja Hardt der Gemeinde Lahnau. "Wir sind froh, dass der Biber zur Vielfalt der Natur beiträgt".

Zuständig für den Biber ist die Obere Naturschutzbehörde beim Regierungspräsidium (RP) in Gießen. Hardt hat inzwischen den dortigen Biber-Beauftragten Gunther Weisert informiert. Nach Erkenntnissen des RP leben derzeit zwei Tiere an der Lahn in Mittelhessen, der eine in Solms, der andere seit Kurzem in der Lahnaue. Die Gießener Behörde schließt aus, dass es sich um ein und dasselbe Tier handelt. Biber seien nur maximal fünf Kilometer um ihren Bau unterwegs.