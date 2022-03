Biologische Vielfalt soll erhalten bleiben

Schnecken kriechen einen Baum in der Lahnaue hoch. Lahnau will sich stärker für den Erhalt der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt einsetzen. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-WALDGIRMES - Weil die biologische Vielfalt auch in Lahnau gefährdet ist, stellt die Gemeindevertretung 20 000 Euro mehr für Naturschutz und Landpflege in den Haushalt. Damit erhöht sich die Gesamtsumme auf 56 800 Euro. Es gelte, den Verlust der Biodiversität zu verhindern, begründete Anna Barbara Fischer (geo) in der jüngsten Gemeindevertreterversammlung den Antrag ihrer Fraktion, der mehrheitlich angenommen wurde.

Selbst wenn es derzeit wichtigere Themen gebe, bleibe der Umweltschutz eine wesentliche Aufgabe. Im Antrag der geo-Fraktion heißt es dazu: "Biologische Vielfalt bedeutet für den Menschen Lebensqualität und bildet eine der wichtigsten Überlebensgrundlagen. Tiere, Pflanzen, Pilze oder Mikroorganismen sorgen für sauberes Wasser, frische Luft, ein angenehmes Klima und fruchtbarer Boden ist Voraussetzung für gesunde Nahrungsmittel". Durch die Erhöhung der Haushaltsmittel werde ermöglicht, dass Maßnahmen in Lahnau umgesetzt werden könnten, die von den Fraktionen auch noch konkret beantragt werden.

Im Haupt- und Finanzausschuss war dieser Antrag mehrheitlich abgelehnt worden. In der Gemeindevertretung fand der Antrag jedoch die erforderliche Mehrheit mit 13 Ja- und acht Neinstimmen sowie einer Enthaltung.