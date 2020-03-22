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Sonntag, 22.03.2020 - 23:00
4 min

Corona-Krise: So gelingt Homeoffice und Kinderbetreuung

In der Corona-Krise stehen Arbeitnehmer im Homeoffice vor großen Herausforderungen: Arbeit und Kinderbetreuung. Wie das gelingen kann, erklärt Kommunikationstrainer Joachim Bessier

Wir sind angespannt, das Kind quengelt, das Telefon klingelt: Die Corona-Krise erfordert von Arbeitnehmern mit Kindern jede Menge Improvisationstalent. Wie das Miteinander gelingen kann, erklärt Coach Joachim Besier. Foto: Christian Beutler/dpa

Wir sind angespannt, das Kind quengelt, das Telefon klingelt: Die Corona-Krise erfordert von Arbeitnehmern mit Kindern jede Menge Improvisationstalent. Wie das Miteinander gelingen kann, erklärt Coach Joachim Besier. Foto: Christian Beutler/dpa

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Pausen sind wichtig, sie fördern die Kreativität, sagt der Lahnauer Coach Joachim Besier. Foto: Christian Becker

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ZUR PERSON

Joachim Besier, geboren 1957 in Gießen, aufgewachsen in Biebertal, wohnt seit über 30 Jahren in LahnauEr ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Nach dem Lehrerstudium für Haupt- und Realschulen hat er sich selbständig gemacht, ist seit 1995 als Kommunikations- und Persönlichkeits-Trainer, Moderator und Stimmungsmanager tätig. (taf)

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau
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