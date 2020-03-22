Sonntag, 22.03.2020 - 23:00
4 min
Corona-Krise: So gelingt Homeoffice und Kinderbetreuung
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ZUR PERSON
Joachim Besier, geboren 1957 in Gießen, aufgewachsen in Biebertal, wohnt seit über 30 Jahren in LahnauEr ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Nach dem Lehrerstudium für Haupt- und Realschulen hat er sich selbständig gemacht, ist seit 1995 als Kommunikations- und Persönlichkeits-Trainer, Moderator und Stimmungsmanager tätig. (taf)
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