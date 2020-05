Corona schrumpft die Lahnauer Ferienspiele

Mit dem Förster in den Wald: Dieses Ferienspiel gibt es bestenfalls im kommenden Jahr wieder. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lahnau (pre). Solche Ferienspiele hat es in Lahnau noch nicht gegeben. Hinter allen Angeboten des Sommers 2020 steht ein einziger Anbieter: die Gemeinde nämlich. Jugendförderung und Umweltbüro bieten 23 Kurse an, die unter Einhaltung der Hygieneregeln im Zeitraum vom 8. Juli bis zum 11. August stattfinden werden.

Es ist kein Jahr wie jedes andere - das wird am Lahnauer Ferienspielprogramm deutlich. Dort findet sich üblicherweise ein bunter Mix von Angeboten, der vor allem deswegen so bunt wird, weil sich externe Veranstalter wie Vereine in die Planung einbringen.

Drei Gründe haben die Jugendpflegerinnen dazu bewogen, auf externe Veranstalter zu verzichten. Zum einen seien bei vielen Angeboten die Abstandsregeln so nicht einzuhalten, weil eben gemeinsam gebastelt, Sport getrieben oder geforscht werden müsste. "Um die Abstandsregelungen einzuhalten, müsste zudem die Zahl der Teilnehmenden pro Kurs so drastisch reduziert werden, dass für viele der zu entstehende Aufwand unverhältnismäßig wäre", ist im Onlineauftritt der Jugendpflege zudem zu lesen. Und schließlich möchten die Verantwortlichen auch niemanden gefährden: Das Zusammentreffen der Generationen ist bei den Ferienspielen Normalität, oft betreuen ältere Menschen die Kinder bei den Vereinsangeboten - beispielhaft sei das Pizzabacken der Landfrauen in Atzbach genannt. Niemand soll in Gefahr kommen, weil er ein Ferienspielangebot betreut.

Und so fehlen im Ferienspielprogramm, das auf der Internetseite der Gemeinde zu finden ist, viele traditionelle Veranstaltungen. 68 waren geplant, 23 sind es geworden. Mit Basteln, Boule, Wikingerschach und der Suche nach Tieren im Atzbach können sich die Kinder die Sommerzeit vertreiben. Zusätzlich planen die Jugendpflegerinnen während der Ferien ein Online-Programm, das jede Ferienwoche neu mit Rätseln, Knobeleien, Fragen zu Lahnau, Projekten, Fotos und weiteren Dingen gefüllt ist.

Anmeldungen sind

bis zum 5. Juni möglich

Anmeldeschluss für die Ferienspiele ist Freitag, 5. Juni. Die Plätze werden im Losverfahren vergeben.

Jugendpflegerin Moni Karger dankt besonders den Kursanbietern, die sich trotz der heraufziehenden Corona-Beschränkungen auf eine Planung eingelassen hatten und deren Veranstaltungen nun abgesagt werden mussten. Sie werden vermisst. "Die externen Anbieter fehlen natürlich sehr", sagt Karger. "Im Grunde machen diese die Ferienspiele aus, weil es aus meiner Sicht der Kern der Ferienspiele ist es, dass viele Personen unterschiedlichen Alters mit vielen unterschiedlichen Interessen und Hobbies zusammenfinden und im besten Fall von- und miteinander lernen und Spaß haben können." Viele seien zudem bereits seit etlichen Jahren mit von der Partie, sodass inzwischen auch so etwas wie eine "Ferienspiel-Gemeinschaft" entstanden sei.

Das fehlt in diesem Jahr. Und natürlich geht damit auch die Bandbreite der Angebote zurück,weil Jugendförderung und Umweltbüro nicht alles anbieten und auch nicht abdecken können, was die Vereine sonst bieten. "Wir wollten aber zumindest ein paar Kurse retten, damit wir - gerade in dieser Corona-Zeit - auch einen kleinen Beitrag zu abwechslungsreichen Sommerferien von Lahnauer Kindern leisten können", sagt Karger.