Das gute Miteinander in Waldgirmes gefördert

Aus Lindenholz schnitzt Frieder Ackermann seine Kunstwerke. Für jedes Blatt braucht er etwa eine Stunde.

LAHNAU-WALDGIRMES - Nach 20 Jahren als Pfarrer in der Kirchengemeinde Waldgirmes wird Frieder Ackermann am Sonntag, 19. Juni, in den Ruhestand verabschiedet. Dem Theologen ist die Partnerschaftsarbeit mit Tansania ein besonderes Anliegen - und das, hat auch die Gemeinde und das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach mitgeprägt.

Fünfmal ist Frieder Ackermann in Tansania gewesen. "Partnerschaftsbesuche sind nicht eben nachhaltig, aber notwendig, um sich besser kennenzulernen", sagt der 64-Jährige, dessen Dienstzeit zum 1. Juli endet. Den Urlaub in den Tagen davor nutzt er zum Renovieren und Ausbauen des künftigen Wohnsitzes für die Familie, die nun aus dem Pfarrhaus nach Oberwies umzieht - einem Filialort von Schweighausen im Dekanat Nassau an der Lahn, wo er von 1990 bis 2002 zu Vertretungsdiensten tätig war, nachdem er zum Jahresanfang 1989 in der benachbarten Kirchengemeinde Dornholzhausen ordiniert worden war.

Zusammenarbeit über Landeskirchengrenze hinweg

Auch in Waldgirmes, wo Ackermann im Juli 2002 Pfarrer wurde, war und ist die Partnerschaftsarbeit ein wichtiges Thema in der Gemeinde geworden. "Sie verändert ja auch den Blick auf Geschehnisse wie die Flüchtlingslage in Ruanda oder aktuell den Klimawandel", gibt er zu bedenken.

Vor Ort läuft in Waldgirmes vieles zusammen mit den Nachbargemeinden. Und das ist in diesem Fall etwas so Besonderes, dass sich sogar der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, dafür interessiert und die Gemeinde besucht hat - denn die Lahnauer Nachbarn Dorlar und Atzbach gehören zu einer anderen Landeskirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland. Einmal jährlich tagen die Kirchenvorstände zusammen, Pfarrerin Manuela Bünger und er vertreten sich gegenseitig.

Kooperation strebte der Theologe auch innerhalb des Ortes an. Gute Kontakte zur Bevölkerung, zur kommunalen Kindertagesstätte und Schule wie zur Vereinswelt sind ihm wichtig, und so sind über die Jahre viele Berührungspunkte entstanden, etwa das Weihnachtskonzert des Blasorchesters Lahnau in der Kirche oder der Kirmesgottesdienst. Ein sehr gutes Miteinander gebe es auch mit der Evangelischen Gemeinschaft und dem CVJM. Fast alle Gruppen würden von CVJM-Mitarbeitern geleitet: "Bei uns ist CVJM Kirchengemeinde", freut sich der scheidende Pfarrer.

Die von Corona vorangetriebene Digitalisierung hat die Brückenschläge ins Dorf noch einmal intensiviert, denn die von Frieder Ackermann auf Video eingespielten Andachten fielen auf fruchtbaren Boden: "Das war zunächst als Notbehelf gedacht, wurde aber gut angenommen - vor allem, wenn ich nicht in der Kirche, sondern irgendwo im Dorf gedreht habe", erzählt er. Mit den Videodrehs ist es nun allerdings vorbei, wenn die Dienstzeit als Pfarrer endet.

Die Vielseitigkeit des Berufs habe ihn immer begeistert, blickt Ackermann zurück. Er hat zugleich beobachtet, dass sich das Anspruchsdenken in der Gesellschaft erhöht hat: "Es wird immer mehr erwartet, auch vom Pfarrer." Zugleich fehle zunehmend das Bewusstsein, dass es doch letztlich um das Wir gehe; darum, die Gemeinde als ein Ganzes zu begreifen.

Was steht nun im Ruhestand an? Sowohl auf mehr Zeit fürs Radfahren als auch für das Schnitzen, freut sich der Theologe.

Die Verabschiedung von Pfarrer Frieder Ackermann findet am Sonntag um 14 Uhr auf der Wiese hinter der evangelischen Kirche Waldgirmes, Kirchplatz 3, statt. Parallel wird eine Kinderbetreuung auf der Wiese vor der Kirche angeboten. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Kirchenvorstand zu einem Empfang mit Kaffee, Kuchen und mehr in den Museumshof ein.