"Das wilde Dorf": Erster barrierefreier Spielplatz in Lahnau

Der Spielplatz im Westerwälder Weg in Dorlar soll barrierefrei erneuert werden. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-ATZBACH - Nach den beiden Spielplätzen in Atzbach und Waldgirmes sollen auch die Spielgeräte in Dorlar im Westerwälder Weg erneuert werden. Das gab Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses im Bürgerhaus in Atzbach bekannt. Dabei wird die Umgestaltung so vorgenommen, dass der Spielplatz barrierefrei wird.

Lesen Sie auch: Fehlende Wärme im Westend: Wetzlar schaltet Anwalt ein

Die Arbeiten würden noch in diesem Monat beginnen. Bei der Sanierung sollen Zugänge für Rollstuhlfahrer bis an die Spielgeräte geschaffen werden, etwa zum Schaukelsessel und zum Bodentrampolin. Das lässt sich die Gemeinde einiges kosten. Die bislang geplanten Kosten von rund 330.000 Euro steigen um 40.000 Euro. Allerdings hat die Gemeinde einen Förderantrag bei der Leader-Region gestellt. Dort wird derzeit die Förderfähigkeit der Maßnahme geprüft. Der Spielplatz Westerwälder Weg soll, nach Plänen von Burghammer Landschaftsarchitektur (Wetzlar), unter dem Motto "Das wilde Dorf" umgestaltet werden. Der Umbau ist im Spielplatzentwicklungskonzept der Gemeinde festgeschrieben.

Einige Spielgeräte aus Bestand werden wiederverwendet

Der bereits bestehende Spielhügel soll zum Teil abgetragen werden. Treppenstufen werden entfernt und eine lange, flache Rampe angelegt. Einige Spielgeräte aus dem Bestand werden wiederverwendet, wie eine Rutsche. Kriechtunnel, Hängebrücke, eine Kopfüber-Hangelstrecke, ein Spielhaus aus Kisten mit Schaukel und Röhrenrutsche, Läden, Kletterwände, Sitzbänke und vieles mehr unterstreichen den Charakter des "wilden Dorfes".

Später sollen auch kleinere Spielflächen in den drei Ortsteilen umgestaltet werden. Die Bürgermeisterin informierte auch darüber, dass der Auftrag zur Erneuerung des Zaunes um die Sportanlage in Waldgirmes vergeben sei. Die Flutlichtanlage befinde sich derzeit in der Ausschreibung. Im Außenbereich der Kindertagesstätte "Nordentchen" in Waldgirmes wurden neue Spielgeräte aufgestellt und eine Feuerstelle eingerichtet. Probleme gibt es bei den Hackschnitzeln als Fallschutz. Die Bürgermeisterin sprach von erheblichen Lieferproblemen.

Kreis weist Kommune zehn Flüchtlinge pro Woche zu

Schließlich verwies Wrenger-Knispel darauf, dass der Kreis jede Woche aktuell zehn Personen, vorwiegend Mütter mit Kindern aus der Ukraine, als Flüchtlinge in die Kommune schickt. Bislang konnte Lahnau 163 Geflüchtete aufnehmen, weil Privatpersonen Wohnraum zur Verfügung stellten. Doch derzeit seien die Kapazitäten erschöpft. Sollten sich nicht weitere Lahnauer bereitfinden, Kriegsflüchtlinge zu beherbergen, müsse die Gemeinde die Lahnauhalle als Notquartier einrichten. Dies gehe dann zulasten der Vereine, die dort ihre Übungsstunden abhalten.

Lesen Sie auch: Geburtshilfe-Erhalt in Dillenburg kostet eine Million Euro

Die Bürgermeisterin bittet darum, freien Wohnraum per E-Mail an d.schulte@lahnau.de oder unter Telefon 06441-964482 zu melden.