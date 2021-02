Das will die CDU Lahnau angehen

Jetzt teilen:

LAHNAU - Am 14. März öffnen auch die Wahllokale in Lahnau. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der CDU Lahnau.

Der Neubau eines siebten Kindergartens sowie die Erweiterung des Kindergartens Lummerland in Dorlar ist aus Sicht der CDU notwendig, da die bestehenden Einrichtungen an ihren Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Erschließung eines Neubaugebietes muss perspektivisch betrachtet und geplant werden. Als sinnvolle Ergänzung zum Waldkindergarten kommt noch ein Wiesenkindergarten hinzu. Auch die neue Gestaltung der Außenanlagen in den Kindergärten hat in Atzbach begonnen und wird in den anderen Ortsteilen fortgeführt.

Die Modernisierung und neue Gestaltung unserer Spielplätze in den drei Ortsteilen ist uns sehr wichtig. Dazu gehören größere Leuchtturmprojekte sowie Spielplätze als Begegnungsplätze, an denen Gemeinschaft erlebt werden kann, als Mehrgenerationenspielplatz. Junge Familien sind die Zukunft unserer Gemeinde. Die älteren Menschen sind in der Gesellschaft des langen Lebens gefragt wie nie zuvor. Wir müssen ihre Möglichkeiten der Teilhabe verbessern, benötigen ihr Wissen und ihre Mitverantwortung.