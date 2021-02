Das will die FDP/FWG in Lahnau

Jetzt teilen:

LAHNAU - Am 14. März öffnen auch die Wahllokale in Lahnau. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der Fraktion der Freien Wähler/Freie Demokratische Partei Lahnau.

Der Lahnauer Wertstoffhof benötigt mehr Platz und ein optimiertes Abgabekonzept, meint die FW/FDP-Fraktion. Dies kann nur durch einen neuen Wertstoffhof realisiert werden, den wir bereits seit Jahren fordern und der nun endlich umgesetzt werden muss. Der Wertstoffhof wird von den Bürgern sehr gut angenommen und wurde in den vergangenen Jahren stetig optimiert. Nun sind wir allerdings an einem Punkt angekommen, an dem man an der Vor-Ort-Situation nur noch Details optimieren kann. So. Beispielsweise die Öffnungszeiten an Mittwochen. Hier haben wir beantragt, bereits Mitte Februar zu öffnen und erst Mitte/Ende November zu schließen.

Das Einkaufsverhalten der Bürger hat sich in den letzten Jahren stetig verändert. Der Versandhandel spielt hierbei eine große Rolle. Auch wenn die FW/FDP sich klar für unsere lokalen Gewerbetreibenden ausspricht, so kann man diese Tatsache nicht leugnen. Die Installation einer oder mehrerer DHL Packstation würde eine erhebliche Anzahl von Vorteilen für die Lahnauer Bürger schaffen und sogar die Umwelt schonen. Die nächstgelegenen Packstationen befinden sich derzeit im Übrigen in Wetzlar, Gießen und Hüttenberg. Die Nutzung dieser Packstationen wäre ökologisch nicht sinnvoll.