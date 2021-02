Das will die Lahnauer SPD

Jetzt teilen:

LAHNAU - Auch in Lahnau wird am 14. März gewählt. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der SPD Lahnau, die mit 24 Kandidaten zur Kommunalwahl antritt.

Wichtige Aspekte kommunalpolitischen Geschehens sind aus Sicht der SPD Transparenz und Bürgernähe. Sie bilden die Grundlage demokratischen Handelns durch Teilhabe und starke Einbindung der Bürger. Klarheit über Entscheidungen sowie der Zugang zu Informationen sind ein Muss. Dies schafft Mehrwert, gibt Vertrauen und fördert die gegenseitigen Lernprozesse.

Je offener Verwaltungshandeln ist, umso weniger wird dem Anschein von Vetternwirtschaft oder Ungleichbehandlung Raum gegeben. Wertungsfreier Bürgerservice und ein jederzeit schlüssiges Handeln sind unser Anspruch für die Arbeit der Gemeinde.

Wenn die finanziellen Spielräume der Gemeinde durch die Bewältigung der Pandemie kleiner werden, ist Lahnau dank unserer vorausschauenden Politik gut für die Zukunft gerüstet. So werden wir als SPD weiterhin keine Erhöhung der Kindergartenbeiträge mittragen und setzen uns für eine Gebührenfreiheit in unseren Einrichtungen ein. Die Vereine schaffen ein vielfältiges Freizeitangebot. Wir möchten zur Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten jede benötigte Hilfestellung leisten. Wir wissen, dass uns die klimatischen Veränderungen vor große Herausforderungen stellen werden. Auf Initiative der SPD ist Lahnau Klimakommune geworden.