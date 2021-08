Die entspannten Enten von Dorlar

Jetzt teilen:

Wir leben in einer von Kopf bis Fuß regulierten und reglementierten Welt. Das kann seine Vorteile haben. Verkehrsregeln zum Beipiel sind eine tolle Sache. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder so fahren könnte, wie er wollte? Obwohl - kleiner Exkurs am Rande - das bereits ausprobiert wurde. Der Ort Bohmte in Niedersachen hat es getestet: Sämtliche Schilder, Ampeln und Markierungen wurden demontiert. Und siehe da: der neu entstandene "Shared Space" (gemeinsamer Raum) soll die Zahl der Unfälle deutlich reduziert haben. Aber wir schweifen ab: Enten kennen keine Verkehrsegeln und können auch keine Schilder lesen. Diese kleine Familie hat sich daher ganz entspannt auf dem Bootsanleger in Dorlar niedergelassen, ohne sich darum zu kümmern, dass sie dies auf eigene Gefahr tut. Und als Personen zählen sie ja erst recht nicht. Oder? Foto: Pascal Reeber