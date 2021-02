Die Themen der Lahnauer geo

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU - Am 14. März öffnen auch die Wahllokale in Lahnau. Welche beiden Themen liegen den Parteien und Wählergemeinschaften ganz besonders am Herzen. Nachgefragt bei der Wählergemeinschaft geo.

Wir werden unsere gesamte Politik stets an ökologischen und sozialen Gesichtspunkten ausrichten und haben dabei unter anderem das Ziel, den Klimaschutz als Schwerpunkt in den Fokus zu nehmen. Auch im kommunalen Bereich bieten sich probate Möglichkeiten, die dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Beispielsweise durch energetische Aspekte bei der Planung von Wohn- und Gewerbegebieten und die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Uns sind die Bedürfnisse aller Altersgruppen wichtig, gerade auch der Senioren. Ein Angebot für die digitale Teilhabe von Senioren zu etablieren, ist deswegen eines unserer Ziele.