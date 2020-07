Diesmal keine Kirmes in Waldgirmes

Jetzt teilen:

LAHNAU-WALDGIRMES (rl). Alljährlich zieht die Kirmes in Waldgirmes mehrere tausend Menschen für vier Tage auf das Festgelände an der Lahnauhalle. Doch die für das Wochenende 31. Juli bis 3. August geplante Veranstaltung wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. "Gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungen" sind Großveranstaltungen dieser Art in Hessen untersagt, schreiben die Veranstalter. Das sind die Burschenschaft "Club Edelweiß", die Mädchenschaft "Sonnenschein" und der Geselligkeitsverein "Kirmes in Waldgirmes".

"Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Helfer stehen bei uns an erster Stelle - umso mehr blicken wir zielstrebig auf eine kommende Kirmes 2021", heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Die Kirmes wird gewöhnlicherweise mit einer Rock- und Partynacht eröffnet sowie der Taufe des Kirmeswatzes. Am Sonntagvormittag gibt es einen Zeltgottesdienst und nachmittags einen traditionellen Festumzug durch den Ort. Begleitet wird dieser Umzug mit Blaskapellen und endet mit einem Familiennachmittag auf dem Festgelände ebenfalls mit Blasmusik. Den Abschluss bildet der Frühschoppen am Montag.

Mit ihrer Anziehungskraft weit über Waldgirmes hinaus gehört die Kirmes zu den größten ihrer Art in der Region.