Digitalisierungsprojekte scheitern noch häufig

Markus Karen möchte mit der "Internet of Things"-Offensive den deutschen Mittelstand zum Marktführer der Digitalisierung machen. Foto: Karen

LAHNAU - Wenn die Corona-Krise eines beschleunigt hat, dann die Digitalisierung aller Lebensbereiche. Digitalunterricht in Schulen, virtuelle Konferenzen aus dem Homeoffice und Video-Meetings in den Chefetagen sind schon vor Ablauf von Pandemie-Jahr eins etabliert und auch in Zukunft nicht mehr wegzudenken. In den Unternehmen stehen Projekte im Bereich des Internet of Things (IoT), smarte Systemlösungen und effiziente Technologien so hoch im Kurs wie nie. Die bittere Wahrheit allerdings ist, dass die meisten Digitalisierungsprojekte noch immer scheitern.

Worauf es ankommt, ist das Gewusst-wie, sagt Markus Karen, Diplom-Informatiker und Geschäftsführer der Konzeptpark GmbH in Lahnau-Waldgirmes. Das Unternehmen hat die IoT-Offensive Deutschland ( www.iot-offensive-deutschland.com ) ins Leben gerufen. Deren ambitioniertes Ziel lautet: Bis 2030 mit vereinten Kräften aus Wirtschaft und Wissenschaft deutsche mittelständische Unternehmen zu Marktführern in Digitalisierung und IoT zu machen.

Gesetzt wird dabei auf Workshops einerseits für die an Digitalisierungsprojekten beteiligten Mitarbeiter der Unternehmen, andererseits für die Führungskräfte. Praxisnähe und intensiver Austausch gelten als Schlüssel zum Erfolg. Führungskräfte werden über Chancen, Risiken, Trends und langfristige Perspektiven informiert.

Auch kleine Mittelständler machen sich auf den Weg

Das Bewusstsein für die Dringlichkeit und Relevanz von Digitalisierungsthemen ist nicht mehr allein in großen Konzernen stark ausgeprägt, auch zunehmend kleine und mittelständische Betriebe machen sich auf den Weg, weiß Karen. Doch weiterhin gebe es gerade unter den kleinen Mittelständlern viele, die noch auf der Suche nach gewinnbringenden, nachhaltigen Umsetzungsstrategien sind und Investitionen scheuen, weiß Karen. Oder die, bei denen die Digitalisierung aus unterschiedlichen Gründen ins Stocken geraten ist. Während sich beispielsweise in der starken hessischen Metall- und Elektroindustrie etwa die Hälfte aller Betriebe mitten in der Transformation wähnt, befindet sich die andere Hälfte noch im Findungsprozess, hat eine große Mitgliederbefragung von Hessenmetall vom Jahresbeginn offenbart.

Damit dringend benötigte Digitalisierungsprojekte nicht länger als ungeliebtes Kind auf die lange Bank geschoben, sondern zeitnah gestartet und vor allem konsequent bis ins Ziel gebracht werden, hat die Konzeptpark GmbH die 3-Phasen-Fokus-Methode entwickelt. Die Adressaten sind Mittelständler, die möglichst schnell und mit wenig Risiko Digitalisierungsprojekte umsetzen möchten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem schonenden Umgang mit den Ressourcen Zeit, Personal und Geld.

In der ersten von drei Phasen geht es um die Entwicklung möglicher IoT-Strategien. Dies findet im Rahmen eines geführten Workshops mit offener Fragerunde zu allen Facetten der Digitalisierung statt. In Phase zwei werden passende Funktionsmuster für die Unternehmen maßgeschneidert. Phase drei widmet sich schließlich der konkreten Erstellung des IoT-Basissystems. Es bildet die Grundlage zur weiteren Fokussierung, die mit Unterstützung der Konzeptpark-Experten oder selbstständig durch die Unternehmen stattfinden kann.

Transformation erfolgt

in drei Phasen

Eine Reihe von Unternehmen auch in der Region haben ihre Digitalisierungsprojekte bereits erfolgreich mit Hilfe der 3-Phasen-Fokus-Methode umgesetzt, dazu zählen die WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG in Lahnau oder die die Roth Hydraulics GmbH (Biedenkopf).