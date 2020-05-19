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Dienstag, 19.05.2020 - 04:45
3 min

Dorlarer Lahnbrücke: Lahnau nicht für Unterhaltung zuständig

Millionen für den Abriss, Hunderttausende für eine Sanierung? Vielleicht muss die Gemeinde Lahnau für die alte Lahnbrücke der Kanonenbahn aber auch gar nichts zahlen.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Formal könnte hier morgen wieder ein Zug fahren: über die alte Lahnbrücke bei Dorlar. Nach Auskunft des Eisenbahnbundesamtes an die Gemeinde Lahnau wurde dieser Streckenabschnitt nie entwidmet, er ist also für eine Nutzung durch die Bahn reserviert. Archivfoto: Pascal Reeber

Formal könnte hier morgen wieder ein Zug fahren: über die alte Lahnbrücke bei Dorlar. Nach Auskunft des Eisenbahnbundesamtes an die Gemeinde Lahnau wurde dieser Streckenabschnitt nie entwidmet, er ist also für eine Nutzung durch die Bahn reserviert. Archivfoto: Pascal Reeber

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