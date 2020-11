Dorlarer Sportler bekommen LED-Licht

Ob die Flutlichtanlage in Waldgirmes auf LED-Licht der Kategorie 3 oder 2 umgerüstet wird, darüber gibt es im Lahnauer Parlament noch Diskussionen. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-WALDGIRMES - Das Thema LED-Flutlicht für die gemeindeeigenen Sportanlagen in Waldgirmes und in Dorlar hat nicht nur im Lahnauer Bauausschuss zu intensiven Diskussionen geführt. Auch das Gemeindeparlament erlebte in der Lahnauhalle eine Debatte. Ergebnis: Wie vom Bauausschuss vorgeschlagen, soll die Flutlichtanlage in Dorlar auf LED der Kategorie 3 umgestellt werden. Für Waldgirmes sieht die Mehrheit der Mitglieder noch Gesprächsbedarf. Deshalb wurde der zweite Teil des Antrags der CDU-Fraktion vom November 2019 zurück an den Ausschuss verwiesen. Dort sollen Vertreter des SC Waldgirmes ihre Sicht der Dinge erläutern.

Umrüstung muss 50 Prozent Einsparung bringen

Ziel der Umrüstung ist es, energiesparende Maßnahmen zu ergreifen. Der Hessenligist SC Waldgirmes darf nach einer DIN-Norm nicht mehr unter der Beleuchtungskategorie 3 spielen. Allerdings wurde diese DIN-Norm noch nicht vom Hessischen Fußballverband eingefordert. Deshalb hatten sich Vertreter des SC-Vorstandes damit zufrieden erklärt, so wie in Dorlar eine LED-Anlage der Kategorie 3 zu installieren. Doch CDU-Fraktionsvorsitzender Ronald Döpp gab zu bedenken, dass möglicherweise die Kategorie 2 demnächst gefordert werden könnte. Dann müsste erneut Geld in die Hand genommen werden. Zudem wies er darauf hin, dass die hellere Anlage mit den aktuellen Masten nicht zu realisieren sei. Das Projekt würde wesentlich teurer als in Dorlar.

Mit der Umstellung auf LED müssten mindestens 50 Prozent Energieeinsparung einhergehen, um sie förderfähig zu machen, erläuterte Bauamtsleiter Klaus Scharmann. Neue Masten und die dann notwendige Erneuerung der Schaltanlage werden allerdings nicht gefördert. Den Vorschlag von Thomas Kraft (geo) mit Vertretern des SC Waldgirmes im Ausschuss zu sprechen, fand Anklang. Karl Heinz Weber (SPD) sagte, das Thema stehe bereits zum dritten Mal auf der Tagesordnung. Da der Hessische Fußballverband die teurere Anlage nicht verlange, solle Lahnau nicht freiwillig die höhere Kategorie einbauen.

Dem widersprach Döpp. Die Gemeinde solle die DIN umsetzen. "Wenn wir die Kategorie 3 abstimmen, ist das nicht für die Zukunft gebaut", so Döpp.

Ein weiteres Thema in der Gemeindevertretersitzung waren die Pflegemaßnahmen am Bahndamm. Eigentlich schien das Thema klar. Der Umweltausschuss hatte sich für den Verzicht auf Ökopunkte und das Belassen der gewachsenen Natur in den Teilabschnitten 8 und 9 entlang des ehemaligen Bahndamms ausgesprochen. Doch überraschenderweise legte SPD-Fraktionsmitglied Manuel Groh einen Antrag seiner Fraktion vor, für Zauneidechse und Feuersalamander Flächen frei zu räumen. Brigitte Sauter-Hill, geo-Fraktionsvorsitzende, sagte, sie wundere sich, dass im Ausschuss bereits beraten wurde und nun doch noch ein Änderungsantrag komme. Am Bahndamm gebe es seit Jahren zahlreiche Feuersalamander. "Wir brauchen da nicht zu pflegen, das würde die Feuersalamander höchstens stören", so Sauter-Hill. Für die Zauneidechse sei eine große Fläche von rund 1200 Metern Länge nötig. Dies wäre der gesamte Bahndamm in Dorlar. Hohe Pflegekosten kämen auf die Gemeinde zu, um die Fläche zu pflegen. In anderen Kommunen sei es oft nicht gelungenen trotz der Pflegemaßnahmen, die Tiere anzusiedeln. Dr. Michael Mondre (CDU) pflichtete dem Änderungsantrag bei. Es werde von Landschaftspflegeverband empfohlen, nur in einem kleinen Bereich etwas für die Zauneidechse zu machen. "Gestalten heißt doch, in die Natur einzugreifen", so Mondre.

Kein Pflegeaufwand

für die Zauneidechse

Auch Karl Heinz Weber (SPD) empfahl, den Antrag anzunehmen, der vorsehe, einen kleinen Bereich offen zu halten. Uwe Beppler (geo) sagte, er fürchte, dass die Gemeinde den Aufwand nicht stemmen könne. Der Vorsitzende der FW/FDP-Fraktion, Jörg Wenzel, verwies darauf, dass der Umweltausschuss doch einstimmig beschlossen habe, dass in den beiden Abschnitten nicht mehr eingegriffen werde.

SPD-Vorsitzender Heinz Rauber lobte, die Rückkehr der Natur am Bahndamm habe wirklich gut geklappt. Dadurch habe Lahnau eine größere Vielfalt erreicht. Für den Änderungsantrag der SPD stimmten acht Parlamentarier, dagegen elf bei einer Enthaltung. Damit wurde der Antrag abgelehnt. Für den eigentlichen Antrag, die Abschnitte 8 und 9 der Natur zu überlassen, stimmte eine große Mehrheit bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung.