Drei Lahntalschüler fahren zum Landesentscheid

Unter der Leitung des Physiklehrers Erich Eisfeld experimentieren Stian Wudi (v. l.), Benedict Gilbrich und Kilian Woditschka für "Jugend forscht". Foto: Lahntalschule Atzbach

LAHNAU-ATZBACH - Drei Schüler der Lahntalschule in Atzbach haben sich im Fach Physik für den Landeswettbewerb von "Jugend forscht" qualifiziert: Stian Wudi, Kilian Woditschka und Benedict Gilbrich belegten beim Regionalentscheid den ersten Platz.

Das Motto des aktuellen Wettbewerbs lautete "Zufällig genial?". Er habe 35 Forschungsprojekte aus den Bereichen Biologie, Mathematik, Physik, Chemie, Technik und Arbeitswelt umfasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Lahntalschule.

Unter der Leitung des Physiklehrers Erich Eisfeld experimentierten Stian Wudi, Kilian Woditschka und Benedict Gilbrich aus der Jahrgangsstufe zehn zum Thema "Die Messung der Heliumkonzentration durch Ultraschall". Dabei geht es darum, ob mit Ultraschall die Konzentration von Helium in einem geschlossenen Behälter gemessen werden kann. In ihrem Projekt beweisen die Jugendlichen, dass dies tatsächlich funktioniert und so ein verlässliches Einschätzen der Heliumkonzentration gelingen kann.

In ihrer Laudatio lobte die Jury nochmals den zukunftsweisenden Ansatz der Versuche und gab zugleich einige Anregungen mit, die für ein erfolgreiches Abschneiden auf Landesebene zu beachten wären.