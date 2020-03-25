Mittwoch, 25.03.2020 - 19:00
3 min
Ein bemerkenswerter Abend für 18 Personen in Atzbach
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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POLITIK IN CORONA-ZEITEN
Wie können kommunale Parlamente in Zeiten der Corona-Pandemie arbeitsfähig bleiben? Als Antwort auf diese Frage hat der Landtag am Dienstag Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen. Weil Menschenansammlungen das Infektionsrisiko erhöhen, sollen dringliche Entscheidungen anstelle der Gemeindevertretungen durch die Haupt- und Finanzausschüsse getroffen werden dürfen. Zudem dürfen diese Beschlüsse im Umlaufverfahren, also schriftlich, getroffen werden. Diese Regelung ist befristet bis zum 31. März 2021. (pre)
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