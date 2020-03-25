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Mittwoch, 25.03.2020 - 19:00
3 min

Ein bemerkenswerter Abend für 18 Personen in Atzbach

Politik in Zeiten der Pandemie - wie sieht das aus? Im Lahnauer Gemeindeparlament war das zu sehen. Dort galt am Dienstag: Abstand halten

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Wenig Menschen, viel Platz: Weil zwei Fraktionen fehlen, wirken die corona-bedingten Abstände im Lahnauer Gemeindeparlament am Dienstag noch ein wenig größer. Foto: Pascal Reeber

Wenig Menschen, viel Platz: Weil zwei Fraktionen fehlen, wirken die corona-bedingten Abstände im Lahnauer Gemeindeparlament am Dienstag noch ein wenig größer. Foto: Pascal Reeber

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POLITIK IN CORONA-ZEITEN

Wie können kommunale Parlamente in Zeiten der Corona-Pandemie arbeitsfähig bleiben? Als Antwort auf diese Frage hat der Landtag am Dienstag Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung beschlossen. Weil Menschenansammlungen das Infektionsrisiko erhöhen, sollen dringliche Entscheidungen anstelle der Gemeindevertretungen durch die Haupt- und Finanzausschüsse getroffen werden dürfen. Zudem dürfen diese Beschlüsse im Umlaufverfahren, also schriftlich, getroffen werden. Diese Regelung ist befristet bis zum 31. März 2021. (pre)

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Atzbach
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