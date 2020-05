Ein Parkplatz zeigt die Umrisse

Mit dem "Stockhaus", dem zur Amtsbürgermeisterei Atzbach gehörenden massiven Arrestgebäude, wurde 1973 ein gut 200-jähriges Stück Dorfgeschichte abgerissen. An seiner Stelle bietet nun ein asphaltierter Parkstreifen Platz für einige Autos. Foto: Franz Ewert

Lahnau-Atzbach. Es war kein Prachtbau, aber doch ein grundsolides Funktionsgebäude mit überdurchschnittlich dickem Mauerwerk. Mehr als 200 Jahre stand das Stockhaus im Herzen Atzbachs zwischen Kirche und Amtshaus. 1973 wurde der Bau abgerissen.

Geblieben und bis heute deutlich erkennbar ist der Grundriss, auf dem das Gebäude stand: Es handelt sich um die geteerte Fläche vor der Kirche - seit Ende des Stockhauses ein Parkplatz.

Wäre es nach dem 1964 ins Amt gekommenen jungen Atzbacher Bürgermeister Horst Schmidt und einigen wenigen Gleichgesinnten gegangen, stünde das Stockhaus wohl heute noch. Denn ihnen war die Bedeutung der lokalen Geschichte und ihrer baulichen Dokumente bewusst. Alle ihre Versuche, das historische Gebäude zu erhalten, seien letztlich aber am Votum der Mehrheit im Gemeinderat gescheitert, erklärt rückblickend der heute 84-jährige Altbürgermeister. Schweren Herzens habe er als Exekutive ausführen müssen, was die legislative Mehrheit beschlossen hatte, nämlich: das "aale Geläpp" aus dem Herzen Atzbachs verschwinden zu lassen.

Wie das Amtshaus und die neue Kirche entstand auch das damals schon so genannte Stockhaus vor gut zweieinhalb Jahrhunderten, genauer: 1756, als Folge der schon 1732 von der Weilburger Regierung beschlossenen Zusammenlegung der bis dahin selbständigen nassau-weilburgischen Ämter Gleiberg und Hüttenberg/Stoppelberg zum neuen und größeren Amt Atzbach.

Die zentrale Lage des Dorfes und das Vorhandensein entsprechender Baulichkeiten prädestinierten Atzbach als Sitz der Amtsverwaltung. Gut 20 Jahre später waren die neuen Gebäude - Amtshaus, Kirche und Stockhaus - gebaut und bezugsfertig.

Vier Arrestzellen standen im Erdgeschoss für Gäste bereit

Das Stockhaus war das Arrestgebäude der Amtsbürgermeisterei, zu der die stolze Zahl von 27 Ortschaften von Odenhausen und Salzböden im Norden bis Volpertshausen und Vollnkirchen am anderen Ende gehörten. Nicht zuletzt dieser Funktion als Gefängnis oder auch, wie es damals hieß, Zuchthaus, verdankt es wohl seine sehr dicken Mauern. Eine Bauzeichnung aus dem Jahr 1756 weist im Erdgeschoss vier Arrest- oder Gefängniszellen aus, die im Laufe der Jahrzehnte auch diverse "Gäste" mehr oder weniger lange und in aller Regel wohl unfreiwillig beherbergte.

Das Nassauische Amt Atzbach mit seinem Amts- und Renteigebäude war Verwaltungs- und Justizbehörde zugleich. Das änderte sich ab 1816, als das nassauische Amt Atzbach als Folge der vom Wiener Kongress auf den Weg gebrachten politischen Neustrukturierung Europas in den Herrschaftsbereich Preußens eingegliedert wurde, mit der Folge, dass die Aufgabenbereiche Verwaltung und Justiz der Amtsbürgermeisterei voneinander getrennt wurden und das Gebiet des früheren Amtes Hüttenberg aus dem "Vereinigten Amt Atzbach" ausgegliedert wurde.

Was blieb, war die Bürgermeisterei, zu der von einst 27 dann nur noch die alten Gleiberg-Merenberger Dörfer Atzbach, Dorlar, Dutenhofen, Garbenheim, Kinzenbach, Gleiberg, Krofdorf und Vetzberg gehörten.

Das neben der Amtsbürgermeisterei ebenfalls in Atzbach ansässige selbstständige Justizamt wurde im Zuge der Änderung der preußischen Justizverfassung 1849 gänzlich abgeschafft, womit auch das Stockhaus seiner Bestimmung verlustig ging. Es mutierte zu einem Wohngebäude mit Wohnungen im Ober- wie dann auch im Erdgeschoss, in dem sich die vier Arrestzellen befanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden hier Heimatvertriebene, die in großer Zahl nach Atzbach gekommen waren, eine erste Bleibe.

Was aus einem historischen Gebäude an ortsbildprägender Stelle durch Renovierung und Nutzungsänderung hätte entstehen können, bleibt der Fantasie jener überlassen, die sich gedanklich mit der Thematik befassen wollen. Aber auch in diesem Fall führt die Frage nach dem "Was wäre wenn" nicht weiter. Sie bleibt Träumerei. Realität ist der schmucke funktionale Parkplatz.