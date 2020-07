Ein Politikum und kein Selbstmord

Der Spielplatz an der Gießener Straße könnte in die Sanierungsplanungen für den Amthof einbezogen und zu einer Parkfläche gemacht werden. Das Gemeindeparlament hat nun beschlossen, über Grundstücksgeschäfte selbst zu entscheiden. Foto: Franz Ewert

Lahnau. Wir haben es schon immer geahnt. Und sind Gemeindevertreter Manuel Groh (SPD) daher dankbar, dass er es in der Sitzung des Lahnauer Gemeindeparlaments am Donnerstag einfach mal beim Namen nannte: Der Amthof in Atzbach, er ist ein Politikum. Was war passiert?

Die letzte Sitzung der Gemeindevertretung vor der Sommerpause, Beschlüsse über Mitglieder der Ortsgerichte und Radverkehr - da erwartet man keine großen Diskussionen. Nicht mal in Lahnau. Und schon gar nicht zum Amthof, der gar nicht auf der Tagesordnung steht.

Doch es kommt anders. Zu Beginn der Sitzung legt die SPD-Fraktion einen Dringlichkeitsantrag vor. Beschlussvorschlag: "Der Verkauf von Grundstücken in Zusammenhang mit der Bebauung des Amthofs bedarf grundsätzlich der Zustimmung der Gemeindevertretung."

Die Fraktion geo zieht mit, legt einen Änderungsantrag zum Dringlichkeitsantrag vor. Ihr Beschlussvorschlag ist etwas länger, inhaltlich aber letztlich gleich: "Sollte im Gemeindevorstand die Absicht bestehen, in Gemeindeeigentum befindliche Grundstücke zu veräußern, die in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang mit der baulichen Veränderung/Nutzung des Amthof-Areals stehen, bedarf dies in jedem Fall der Zustimmung durch die Gemeindevertretung."

In den Augen der Bürgermeisterin, die in eben diesem Gemeindevorstand sitzt, sind beide Anträge unbegründet. "Der Gemeindevorstand würde nichts in dieser Sache hinter dem Rücken der Gemeindevertretung tun", sagt Silvia Wrenger-Knispel (CDU). "Das wäre politischer Selbstmord." Bernd Weber (FW/FDP) sieht das ganz ähnlich. "Ich halte den SPD-Antrag für überflüssig", sagt er kühl. "Aber ich habe kein Problem damit." Weswegen es für den Antrag, und zwar in der Version von geo, eine Mehrheit gibt. Aber, was soll der Antrag eigentlich?

Manuel Groh hatte in seinem Redebeitrag natürlich noch mehr gesagt als den Satz mit dem Politikum. Der Amthof, so lautete die korrekte inhaltliche Begründung für den Antrag, sei kein Thema der laufenden Verwaltung, sondern eben ein politisches. "Und daher gehört es nicht in den Gemeindevorstand, sondern in die Gemeindevertretung." Man könnte nun einwenden, dass der Gemeindevorstand zwar nichtöffentlich tagt, aber auch kein freischwebendes Gremium ohne Verbindung zu den Fraktionen ist. Die Bürgermeisterin gehört der CDU an und ist von den Bürgern direkt gewählt. Die anderen Mitglieder sind vom Parlament entsandt worden und gehören ohne Ausnahme einer der vier politischen Gruppierungen an, die im Parlament sitzen. Weshalb CDU-Fraktionschef Ronald Döpp vom SPD-Antrag genervt wirkte. "Ich kann den Antrag nicht verstehen, denn beide Fraktionen haben Vertreter im Gemeindevorstand sitzen", sagte er Richtung SPD und geo. Zudem gebe es einen Beschluss des Gemeindevorstandes, keine Grundstücke in Zusammenhang mit dem Amthof zu verkaufen. "Ich verstehe diese Angst nicht."

Angst hin, Selbstmord her: "Wir wollen, dass über den Sommer erstmal nichts passiert", bekräftigte SPD-Fraktionsvorsitzender Jan Moritz Böcher. Und so wird es nach dem Beschluss, der von SPD, geo und CDU mehrheitlich getroffen wurde, wohl kommen.

Ursache der Debatte dürfte letztlich die Vorstellung der Amthof-Pläne durch Investor Gerhard Helm vor rund zwei Wochen im Bauausschuss sein. Dort hatte Helm berichtet, dass man nur mit dem reinen Amthof-Grundstück plane. Aber: Man können sich gut vorstellen, den heutigen Spielplatz nebenan von der Gemeinde zu kaufen und für Parkplätze zu nutzen. Der Bauausschuss hatte den Gemeindevorstand daraufhin mit der Suche nach Alternativflächen für den Spielplatz beauftragt, um herauszufinden, ob diese Variante 2 des Amthof-Umbaus möglich ist.

Der Vorstand wiederum hat diesen Auftrag bisher ignoriert. "Der Gemeindevorstand hat mir mitgeteilt, dass er ohne Beschluss der Gemeindevertretung nicht tätig werden wird", sagte Parlamentschef Manfred Jung (SPD). Das kann der Vorstand nun, denn die Gemeindevertretung beauftragte ihn ganz offiziell mit der Suche nach Spielplatz-Alternativen. Dieser Beschluss fiel mit Mehrheit von SPD, CDU und Teilen von FW/FDP. Und ohne weitere schlagzeilenträchtige Vokabeln.