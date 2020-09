Einbrecher im Gemeindehaus Waldgirmes

Im Gemeindehaus in Waldgirmes machen Einbrecher geringe Beute. Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

Lahnau-Waldgirmes (red). Ungebetene Gäste suchten das evangelische Gemeindehaus in der Pestalozzistraße in Waldgirmes auf. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und suchten nach Beute. Ihnen fielen eine geringe Menge an Bargeld sowie Schlüssel in die Hände. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird rund 300 Euro kosten. Mitarbeiter entdeckten den Einbruch am Freitagmorgen, gegen 8.50 Uhr. Wann die Diebe genau ins Gemeindehaus eingestiegen waren, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.