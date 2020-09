Eine aktive Frohnatur

Hedwig Brückmann wird heute 90 Jahre alt. Foto: Franz Ewert

Lahnau-Atzbach (wf). Hedwig Brückmann lebt und wohnt seit neun Jahrzehnten an der selben Stelle in der Kirchstraße im alten Atzbacher Ortskern, der Kirche schräg gegenüber und auf der Ecke zur historischen Landschreibergasse. Am heutigen Dienstag wird Hedwig Brückmann 90 Jahre alt.

Ihr guter körperliche Zustand - "Wenn nur die Schwäche in den Beinen nicht wäre" -, ihre geistige Fitness, die fast täglichen Besuche ihres Sohnes Lothar, der sich gemeinsam mit Ehefrau Carola sowie seiner Schwester Heike um die Mutter kümmert, machen es möglich, dass sie ihren Alltag und ihren Haushalt noch alleine bewältigen kann. Hinzu kommen Besuche aus der Nachbarschaft im Hause der Jubilarin.

Hedwig Brückmann ist eine die Geselligkeit liebende Frohnatur, die das Beste aus ihrer Lebenslage macht. Geboren wurde Hedwig Brückmann als viertes Kind von Ludwig und Maria Brückmann in ihrem alten Elternhaus, das 1961 abgerissen wurde. An gleicher Stelle entstand das neue Haus, gemeinsam erbaut mit ihrem Ehemann Karl Brückmann, ebenfalls Atzbacher, den sie 1953 heiratete. Ihren Nachnamen hat Hedwig Brückmann dadurch nicht ändern müssen.

Eine durchaus schwere Kinder- und Jugendzeit gehört zur Biografie der Jubilarin, deren Vater starb, als die kleine Hedwig erst zwei Jahre alt war. "Ich habe meinen Vater deshalb nie wirklich gekannt." Was folgte, war eine schwere Zeit. Mutter Maria stand plötzlich mit der kleinen Hedwig und ihren drei älteren Brüdern, von denen heute keiner mehr lebt, alleine. "Sie hat sich für uns aufgeopfert - bei aller Armut", zollt sie ihrer Mutter hohen Respekt.

Nach Volksschule und Konfirmation besuchte Hedwig Brückmann die "Kochschule", offiziell wohl Hauswirtschaftsschule, um dann bei Rinn & Cloos zur Zigarrenmacherin ausgebildet zu werden. Als die Zigarrenfabrik in Atzbach 1974 geschlossen wurde, hat sie diese Tätigkeit noch etliche Jahre in Heimarbeit fortgeführt. "Das habe ich sehr gerne gemacht." Dazu kam noch eine Nebenerwerbslandwirtschaft, wie sie "auf dem Dorf" früher zum Alltag gehörte.

Zwei Kinder, drei Enkel und drei Urenkel feiern mit

Aus der Ehe mit Karl Brückmann gingen Sohn Lothar (1955) und Tochter Heike (1963) hervor. Es folgten die Enkel Ilka, André und Lisa. Und mittlerweile die Urenkel Paula, Johanna und Frieda. Sie alle werden bei der Geburtstagsfeier im Bürgerhaus zugegen sein und die Mutter, Großmutter und Uroma hochleben lassen.

Am dörflichen Leben in Atzbach war Hedwig Brückmann immer beteiligt. Ab 1946 sang die Jubilarin im Kirchenchor Atzbach, was sie Mitte der 1980er Jahre umständehalber aufgeben musste. Bei den Atzbacher Landfrauen ist sie schon seit 1969 Mitglied, später kam dann noch der Obst- und Gartenbauverein hinzu.