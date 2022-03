Elfjährige in Waldgirmes angefahren

Eine Elfjährige muss schwer verletzt ins Krankenhaus, nachdem sie von einem Auto angefahren wurde. Symbolfoto: dpa

LAHNAU-WALDGIRMES - Am Donnerstag, 24. März, hat ein 59-Jähriger in der Rodheimer Straße in Waldgirmes mit seinem Auto ein Kind angefahren. Der Mann ist gegen 6.55 Uhr in Richtung Biebertal unterwegs gewesen, als Zeugenaussagen zufolge, das Mädchen aus der Straße Am Weinberg gekommen ist und unerwartet die Straße betreten hat. Der Opelfahrer bremste noch, konnte die Kollision mit der von rechts kommenden Elfjährigen aus Lahnau jedoch nicht vermeiden. Das ansprechbare Mädchen kam schwerverletzt ins Krankenhaus. Der 59-jährige Fahrer aus Lahnau blieb unverletzt, am Opel entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Zeugen des Unfalls, die ihre Personalien noch nicht bei der Polizei angegeben haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0 64 41-91 81 10 zu melden.