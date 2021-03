Erinnerung an zehn Jahre Krieg

Flüchtlinge und Mitarbeiter der Flüchtlingshilfe bei der Mahnwache in der katholischen Kirche in Dorlar. Foto: Flüchtlingshilfe Lahnau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-DORLAR - Vor zehn Jahren ist der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen. Mit einer Mahnwache hat die Flüchtlingshilfe Lahnau an diese Tatsache erinnert. In der katholischen Pfarrkirche Mariä Schmerzen in Dorlar trafen sich 30 Flüchtlinge und Einheimische, um des Leides der Menschen zu gedenken.

Georg Kleinhans von der Flüchtlingshilfe Lahnau sagte, in den drei Lahnauer Ortsteilen lebten 56 Geflüchtete aus Syrien. Gemeinsam mit Geflüchteten und Mitarbeitern der Flüchtlingshilfe erinnerte er an die Folgen des Krieges, der noch immer in dem Land tobe.

Kleinhans war 2009 mit seiner Frau Hedwig auf einer Reise durch Syrien und zeigte Bilder von Gebäuden, die inzwischen durch Kriegshandlungen zerstört wurden. Heute seien die Menschen zum Spielball auch ausländischer Staaten geworden, beklagte er. Über 500 000 Syrer seien durch Bomben, Raketen, Minen und Kugeln gestorben. 6,7 Millionen Syrer seien ins Ausland geflohen, weitere 6,2 Millionen seien in Syrien auf der Flucht. 11,1 Millionen Menschen im Land könnten ohne humanitäre Hilfe nicht überleben.

Auf Plakaten hatten die Teilnehmer den Besuchern die Zahlen vor Augen geführt. Geflüchtete sprachen ihren Dank aus, dass sie in Lahnau Aufnahme, Hilfe und Unterstützung gefunden haben.

Manfred Casper dankte, dass immer wieder Menschen in Lahnau da sind, um mit Ideen und Handeln die Geflüchteten unterstützen. Mit Blick auf Lahnau forderte Kleinhans weitere Unterstützung und gute Nachbarschaft für die Geflüchteten. "Wir wünschen uns Frieden in Syrien und hier in Lahnau", sagte der ehemalige Chefarzt des Wetzlarer Klinikums. "Wir erbitten Frieden von der Macht, egal ob wir sie Gott oder Allah nennen", erklärte er zum Abschluss der Mahnwache.