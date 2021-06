Familienbad in Waldgirmes öffnet am Montag

Das Hallenbad in Waldgirmes öffnet am Montag wieder. Archivfoto: Pascal Reeber

LAHNAU-WALDGIRMES - Das Familien-Sportbad Waldgirmes ist ab Montag, 21. Juni, wieder geöffnet.

Dabei wird es montags bis freitags drei und samstags und sonntags zwei Zeitfenster geben. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Anzahl der Besucher, die sich gleichzeitig im Hallenbad aufhalten, auf 100 Personen beschränkt. Für das gewünschte Zeitfenster wird die vorherige telefonische Anmeldung für maximal 80 Gäste ermöglicht. 20 Badegäste haben die Möglichkeit, sich spontan vor Ort für das aktuelle Zeitfenster anzumelden.

Zur Rückverfolgung von potenziellen Infektionsketten werden bei der Anmeldung die Kontaktdaten dokumentiert. Ein Negativnachweis wird für alle Gäste ab sechs Jahre empfohlen. Genesene oder vollständig Geimpfte können ihren Nachweis ebenfalls vorlegen.

Nach der Anmeldung erfolgt der Eintritt ausschließlich über den Erwerb von Einzel- oder Wertkarten am Ticketautomat.

Die Zeitfenster:

Bis zu den Sommerferien beginnt das erste Zeitfenster montags um 8 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags um 10 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr. Es endet jeweils um 12 Uhr. Am Mittwoch findet am Vormittag eine Reinigung statt und das Bad bleibt geschlossen.

Das zweite Zeitfenster erstreckt sich an allen Tagen von 15 bis 18 Uhr. Zeitfenster drei gibt es nur unter der Woche. Es dauert von 19 bis 22 Uhr, wobei am Donnerstag die DLRG das Bad nutzt.

In den Sommerferien vom 19. Juli bis zum 29. August beginnt das erste Zeitfenster an allen Tagen außer mittwochs bereits um 8 Uhr. Das zweite erstreckt sich montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und am Wochenende von 14 bis 19 Uhr. Die dritte Badezeit in den Ferien ist montags bis freitags von 18 bis 22 Uhr.