Ferien zu Fuß auf den Spuren der Kelten und Römer in Lahnau

Länge: 13 Kilometer, Gehzeit: etwa drei Stunden ohne Pausen

Höhenmeter: 260 Meter

Strecke: Die Route führt meist über gut begehbare Wald- und Feldwege. Nur beim Abstecher über den Königstuhl, der aber ausgelassen werden kann, ist Trittsicherheit gefragt.

Gefahren: Zwei Mal muss eine stark befahrene Landstraße überquert werden.

Rastmöglichkeiten: An der Strecke gibt es viele schöne Plätze mit Sitzmöglichkeit, an denen der Wanderer eine Rast einlegen kann.

Parken: Am Römischen Forum gibt es keinen ausgewiesenen Parkplatz. In den Straßen rundherum lassen sich aber Parkmöglichkeiten finden. Alternativ kann der Wanderer einen Waldparkplatz nutzen (siehe Karte) und an einer anderen Stelle in die Route einsteigen.