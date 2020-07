Ferienspaß trotz Maske und Co.

Jetzt teilen:

Lahnau. "Lea, ich habe ein Tier gefunden". Freudig steigt die neunjährige Celina aus dem Atzbach nahe der Waldmühle und zeigt ihr Lupenglas voll Wasser, in dem eine Köcherfliegenlarve schwimmt. Vier Mädchen und Jungen sind mit Praktikantin Lea Bartel und der Leiterin der Ferienspiele, der Diplom-Pädagogin Monika Karger, als Wasserdetektive unterwegs. "Das Interesse an dem Angebot Wasserdetektive ist so groß, dass wir es zwei Mal ins Programm genommen haben", freut sich Karger. Bei anderen Angeboten wurde sogar eine dritte Veranstaltung kurzfristig aufgelegt.

Insgesamt aber leidet das Ferienspielprogramm unter den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie. "In diesem Jahr haben wir 135 Plätze bei 23 Angeboten. Insgesamt 65 Mädchen und Jungen können daran teilnehmen", fasst Karger die Situation zusammen. In den vergangenen Jahren gab es Ferienspiele mit 200 bis 250 Kindern.

Verzicht auf die beliebten Angebote von Vereinen

Corona ist es geschuldet, dass beispielsweise Ausflüge in den Opel-Zoo oder ins Mathematikum nicht ins Programm aufgenommen werden konnten. Ebenso gibt es keine Angebote, bei denen sich die Kinder besonders nahekommen, etwa beim Kochen und Backen.

Karger und ihre Kollegin, die Diplom-Sozialpädagogin Cornelia Collinet, hatten insgesamt 68 Angebote Anfang des Jahres geplant und organisiert. Wegen der strengen Hygieneregeln verzichteten sie aber auf die Ferienspielangebote der Lahnauer Vereine. Auch das Herstellen von Schmuck und der Nagelbilder waren immer beliebt, aber brauchen Nähe. Ein Hemmnis war die Tatsache, dass drei Monate lang kein Unterricht in den Schulen erteilt wurde und deshalb keine Einladungen an die Kinder verteilt werden konnten.

"Die Eltern sind froh, dass wir überhaupt etwas anbieten", schildert Karger. Etliche Mädchen und Jungen haben zwei oder drei Angebote belegt, so wie die Geschwister Johanna (6 Jahre) und Frank (8). Sie sind froh, dass sie noch ein Ferienspielangebot belegen konnten, da andere Kinder kurzfristig absagen mussten.

Der siebenjährige Jonathan aus Atzbach macht sich mit seinen mitgebrachten Entdecker-Utensilien im Bach zu schaffen. Plötzlich ruft er: "Ich habe so viele Tiere im Glas. Die muss ich mal zählen".

Der Atzbach hat eine

mittlere Wasserqualität

Die Kinder finden auch Wasserasseln und Flohkrebse. "Die gefundenen Tiere deuten auf eine mittlere Wasserqualität hin", erläutert Karger.

Lea Bartel verteilt an die Kinder jeweils ein Mini-Labor, mit dem sie die Wasserqualität bestimmen können. Die Teststreifen zeigen, dass der Atzbach nitratfrei ist.

Die zweieinhalb Stunden vergehen schnell, auch mit dem Suchen von Pflanzen und mit dem Bau einer Insektentränke sowie einem Quiz zum Thema Wasser. "Die Kinder lernen spielend viel über die Natur", so Karger. Und sie mahnt vor dem Betreten des Baches: "Wir gehen in den Bach, das Wohnzimmer vieler Tiere. Habt Respekt vor den kleinen Lebewesen. Alle gefangenen Tiere lassen wir später wieder frei". Jugendförderung und Umweltbüro sind noch weitere Wochen mit Kindern unterwegs, beispielsweise bei "Gartenvögel hautnah", Wikingerschach oder Polygon-Porträts.

Es werden Baumwolltaschen hergestellt, Boule gespielt und die Kinder sind Krabbeltieren auf der Spur und machen lustige Waldspiele.

Der Aufwand wegen der Hygiene-Regeln hält sich in Grenzen. Auch am Bach müssen die Kinder ihren Mund-, Nasenschutz aufbehalten. Denn schnell ist das Abstandhalten vergessen, wenn sich die Kinder über einen neuen Fund im Wasser freuen.