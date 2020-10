Feuersalamander überfahren

Archivfoto: Pascal Reeber

Lahnau-Atzbach (red). Im Bereich Waldmühle bei Atzbach bis zur Weggabelung "Am Breitenfeld" sind am Wochenende 16 Feuersalamander auf einem Wirtschaftsweg überfahren worden, wie die Gemeindeverwaltung mitteilt. Aus diesem Grund weist die Umweltberaterin der Gemeinde Lahnau, Anja Hardt, darauf hin, dass die Wirtschaftswege in der Feldgemarkung überwiegend für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben sind. "Wir appellieren an alle Nutzer, das Befahren dieser Wege - insbesondere nachts - auf das unumgängliche Maß zu reduzieren", fordert sie.

Feuersalamander fühlen sich am wohlsten in feuchten Laubmischwälder mit Nähe zum Bach, Quelltümpeln oder Kleingewässern. Und so sind die leuchtend-gelb gefleckten Tierchen auch an zahlreichen Orten in der Lahnauer Gemarkung unterwegs. Allerdings sei der Feuersalamander derzeit wieder einer besonderen Gefahr ausgesetzt. Durch die kühler werdenden Nächte wirken die asphaltierten Wirtschaftswege mit ihrer Restwärme als besonderer Anziehungspunkt für den größten heimischen Schwanzlurch. Da er nachtaktiv ist, verlässt er vor allem bei und nach Regen seine Verstecke, um zu jagen oder um sich auf dem noch warmen Asphalt aufzuwärmen.

Das bedeutet für viele dieser Tiere dann den sicheren Tod, da sehr viele Wirtschaftswege in der Gemarkung auch nachts befahren werden. Außer dem aktuell betroffenen Waldweg hinter der Waldmühle Atzbach sind auch ähnliche Funde in der Gemarkung Waldgirmes (Hauptweg in Richtung Markwiese) bekannt.