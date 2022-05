Filalleiter stört fünf Diebe in Dorlar

Die Polizei sucht nach fünf Männern, die in Dorlar Zigaretten stehlen wollten. Symbolfoto: dpa

LAHNAU-DORLAR - Am Dienstag, 10. Mai, haben gegen 11 Uhr fünf Männer im Netto-Einkaufsmarkt in der Straße "Beim Eberacker" in Dorlar versucht, Zigaretten zu stehlen, sind aber ohne Beute geblieben.

Vier der fünf Personen haben sich zum Kassenbereich begeben, während der Fünfte vom Eingangsbereich die Situation beobachtet hat. Zwei der Männer haben die Kassiererin abgelenkt, während zwei Komplizen in den unverschlossenen Tabakschrank gegriffen und versucht haben, unbemerkt eine große Anzahl Zigaretten zu entnehmen. Der Filialleiter hat das Treiben der Unbekannten beobachtet und sie angesprochen, woraufhin die Diebe ihre Beute zurückgelassen haben und aus dem Markt geflüchtet sind.

Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen versuchten Bandendiebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach den fünf männlichen Personen. Sie sollen 45 bis 50 Jahre alt gewesen ein. Sie trugen Basecaps und bunte Mund-Nase-Bedeckungen. Wem sind die Männer im Einkaufsmarkt aufgefallen? Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise auf die fünf, bislang unbekannten Männer geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.