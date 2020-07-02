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Donnerstag, 02.07.2020 - 15:00
2 min

Gemeinde Lahnau gibt für Projekt "Living Lahn" eine Fläche bei Atzbach ab

Gemeine Lahnau spricht sich für einen Flächentausch aus, um im Projekt "Living Lahn" bei Atzbach eine Hochflutmulde zu ermöglichen.

Für Brut- und Rastvögel ein wichtiges Gebiet: Die Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen. Durch eine Flutmulde als Maßnahme des "Living-Lahn"-Projekts soll in diesem Bereich noch mehr für den Artenschutz getan werden. Foto: Pascal Reeber

Für Brut- und Rastvögel ein wichtiges Gebiet: Die Lahnaue zwischen Atzbach und Gießen. Durch eine Flutmulde als Maßnahme des "Living-Lahn"-Projekts soll in diesem Bereich noch mehr für den Artenschutz getan werden. Foto: Pascal Reeber

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Atzbach
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