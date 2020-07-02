Donnerstag,
02.07.2020 - 15:00
2 min
Gemeinde Lahnau gibt für Projekt "Living Lahn" eine Fläche bei Atzbach ab
Gemeine Lahnau spricht sich für einen Flächentausch aus, um im Projekt "Living Lahn" bei Atzbach eine Hochflutmulde zu ermöglichen.
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