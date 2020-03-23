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Montag, 23.03.2020 - 12:05
2 min

Geschichtsverein Lahnau vor Aus?

Der Geschichtsverein Lahnau sucht nach einem neuen Vorstand. Hat das keinen Erfolg, droht dem Verein schlimmstenfalls as Aus.

Von Lothar Rühl
Ralf Stahl mahnt als Vorsitzender des Geschichtsvereins Lahnau jetzt mehr Verantwortung der Gemeinde für Kultur und Brauchtum an. Foto: Lothar Rühl

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Lahnau Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Waldgirmes
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