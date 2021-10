3 min

Gibt's für Windkraft in Lahnau eine zweite Chance?

Vor vier Jahren wurden die Windkraftpläne in Lahnau auf Eis gelegt. Der Energie- und Klimabeirat will das Thema nicht beerdigen. Denn die Firma wpd signalisiert weiter Interesse am Standort.

Von Olivia Heß Redakteurin Wetzlar