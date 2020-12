Glasfaser-Anschlüsse im "Eberbacker"

Das Gewerbegebiet "Eberacker" in Dorlar soll von der Telekom Deutschland ans Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-DORLAR - Lahnau liegt im Lahn-Dill-Kreis an der Spitze bei der Versorgung mit schnellem Internet. Die privaten Haushalte sind ausgestattet. "Wir haben damit eine gute Netzabdeckung", sagte Bauamtsleiter Klaus Scharmann. Für die Unternehmen kann die bisherige Datengeschwindigkeit aber ein Problem werden. Doch im kommenden Jahr will die Telekom das Gewerbegebiet "Zum Eberacker" in Dorlar an ihr Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz anschließen. Die etwa 85 Gewerbebetriebe dort sollen mit rund fünf Kilometer Kabel direkt ans Glasfaser-Netz der Telekom angebunden werden.

"Die Zahl der Unternehmen, die sich an dieses Netz anschließen lassen wollen, ist bis zum Ende des Vormerkungszeitraums über die 30-Prozent-Marke geklettert", teilte Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland mit. Das Unternehmen habe beschlossen, in dem Gewerbegebiet unmittelbar mit den Detailplanungen für den Glasfaserausbau zu beginnen.

Lahnau ist nach Angaben von Bauamtsleiter Klaus Scharmann im G-Projekt des Lahn-Dill-Kreises und hoffte auf diesem Weg, die Glasfaser-Anschlüsse in die Industriebetriebe zu bekommen. Er freut sich über die Initiative der Telekom, die nun dem Projekt des Kreises für das Gewerbegebiet "Zum Eberacker" zuvor komme. Damit kommen für dieses Gebiet keine Kosten auf die Gemeinde Lahnau zu. Allerdings bedauert Scharmann, dass die Telekom seinen Vorschlag nicht aufgenommen hat, zeitgleich auch das Gewerbegebiet "Zum Polstück" in Waldgirmes ans Glasfasernetz anzuschließen. Hier müsse wohl das G-Projekt greifen.

Ursprünglich rechnete Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel (CDU) für beide Gewerbegebiete mit rund 200 Betrieben mit Kosten für die Kommune von rund 100 000 Euro. Diese dürften durch die Eigeninitiative der Telekom nun geringer ausfallen.

"Firmen, die sich während des besagten Zeitraums im Gewerbegebiet ,Zum Eberacker' für die Telekom entschieden haben, erhalten den Einbau des Gigabit-Anschlusses ohne zusätzliche Kosten", versichert Rickmann. Künftig sollen die Unternehmen mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde im Internet unterwegs sein können. "Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen. Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung," sagte Rickmann.

Projekt soll zügig

umgesetzt werden

Nicht nur die Telekom hatte sich in Lahnau um die Vermarktung beworben, sondern auch die Deutsche Glasfaser, die etwa in Hüttenberg zum Zug gekommen ist.

In der Vergangenheit hatte die Telekom bereits das Glasfaser bis zu den Schaltkästen ausgebaut. Jetzt fehlt es an der sogenannten letzten Meile. Scharmann teilte mit, dass Vodafone ein Glasfaser von Heuchelheim nach Lahnau bis an den Steinsköppel verlegen wolle. Damit seien Geschwindigkeiten bis zu 400 Mbit pro Sekunde erreichbar. Für das Gewerbegebiet in Waldgirmes ist noch alles offen.

Für die Privathaushalte, bei denen meist noch ein Kupferkabel die letzte Meile verbindet, müsse man sehen, wie sich der Bedarf in den kommenden Jahren entwickelt, sagte Scharmann.