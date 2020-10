Grabungen bei Waldgirmes beendet

Archäologin Saskia Hormel bei den Grabungen im Sommer. Foto: Lothar Rühl

LAHNAU-WALDGIRMES - Die Grabungsflächen in der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes in Waldgirmes werden wieder geschlossen. "Mit der Maßnahme möchten wir die Flächen wieder für die landwirtschaftliche Nutzung freigeben, so lange nicht gebaut wird", sagte der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung der Gemeinde Lahnau, Klaus Scharmann.

Schon vor 7000 Jahren bäuerliche Besiedlung

Die Grabungen hatten ergeben, dass Waldgirmes älter sein muss als bislang angenommen. Vor den Römern und den Kelten gab es bereits vor rund 7000 Jahren eine bäuerliche Besiedlung. Die Gießener Archäologin Saskia Hormel hatte auf dem Terrain "Vor dem Polstück" Keramikscherben und Holzteile gefunden, die auf die Zeit um 5000 Jahre vor Christus datiert werden. In 150 Zentimetern Tiefe war sie auf Funde der Linienbandkeramik gestoßen.

Derzeit liegt das Gutachten ihrer Untersuchung beim hessischen Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden. "Auf das Ergebnis des Landesamtes warten wir noch", so Scharmann.