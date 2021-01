Heimatgeschichte hält Atzbachs Altbürgermeister jung

Horst Schmidt ist auch im Alter von 85 Jahren noch immer sehr aktiv. Foto: Franz Ewert

LAHNAU-ATZBACH - Bei Horst Schmidt, dem ehemaligen Bürgermeister der einst selbstständigen Gemeinde Atzbach, häufen sich die goldenen Jubiläen für ehrenamtlich übernommene Aufgaben: 50 plus zwei Jahre als Jagdvorsteher im Jahr 2016; 50 plus ein Jahr als stellvertretender Schiedsmann bis 2015; 30 Jahre Vorstandsvorsitzender der ehemaligen, inzwischen in die Volksbank Heuchelheim übergegangenen Raiffeisenbank Atzbach-Dorlar; und im März 50 Jahre Ortsgerichtsvorsteher. Für diese Aufgabe ist er noch bis zum 8. Juni 2025 ernannt. Bei Ablauf dieser Amtszeit wäre er fast 90 Jahre alt.

Vor wenigen Tagen ist Horst Schmidt 85 Jahre alt geworden. "Im dankbaren Blick zurück und zugleich im hoffnungsvollen und motivierten Blick nach vorne - denn ich will mich noch nicht vollständig aufs Altenteil zurückziehen", sagt er, auf seine gute Konstitution und vielfältigen Interessen verweisend.

Horst Schmidt ist seit 1965 mit Elke, geborene Dampf, aus Dorlar verheiratet - und hat damit schon lange vor Gründung der Großgemeinde Lahnau eine besondere Beziehung zwischen Atzbach und Dorlar aufgebaut. Horst Schmidt ist waschechter Atzbacher, nachdem sein Ur-Ur-Ur-Großvater Johann Ludwig Schmidt im Jahre 1796 als Lehrer von Freienfels nahe Weilburg nach Atzbach kam.

Schmidt ist Diplom-Verwaltungswirt. Bis 1964 arbeitete er für die Betriebskrankenkasse der Firma Leitz in Wetzlar. Dann wurde er als Nachfolger des 1963 verstorbenen Karl Stamm zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Atzbach gewählt. Dieses Amt trat Horst Schmidt am 1. März 1964 an. Schmidt war lange Zeit Mitglied der SPD, trat vor einigen Jahren jedoch aus Unzufriedenheit über deren Kurs aus der Partei aus.

Die Gebietsreform in Hessen mit der Gründung der Stadt Lahn zum 1. Januar 1977 bedeutete das Ende seiner Zeit als Bürgermeister. Zu Lahnstadt-Zeiten fungierte er als Bezirksvertreter des Stadtbezirks "Lahntal", der aus den späteren Lahnauer Ortsteilen bestand, sowie ein halbes Jahr lang als ehrenamtlicher Stadtrat. Nach dem Ende der Stadt Lahn wurde Schmidt am 1. August 1979 für die Dauer von fünf Monaten Staatsbeauftragter Bürgermeister der neuen Gemeinde Lahnau. Deren erster gewählter Bürgermeister Dieter Jung trat zum 1. Januar 1980 seinen Dienst an.

Möglichst viel für die Nachwelt dokumentieren

Horst Schmidt ist ein "Vereinsmensch" im besten Sinne: seit 53 Jahren bei den Natur- und Vogelfreunden Atzbach, davon 21 Jahre Vorstandsarbeit; seit 1948 und längst ehrenhalber Mitglied im TSV Atzbach; seit 56 Jahren in der freiwilligen Feuerwehr längst ebenfalls als Ehrenmitglied; seit 48 Jahren im Obst- und Gartenbauverein; seit 40 Jahren im Geschichtsverein Lahnau; 1984 Gründungsmitglied - bis 2011 Vorstandsmitglied und heute Ehrenmitglied - bei den Fotofreunden Lahnau, für die er zwischen 1987 und 2001 insgesamt 31 Fotoreisen organisiert hat.

In den vergangenen Jahren hat sich der Atzbacher Altbürgermeister verstärkt der Lokalgeschichte gewidmet. Er möchte möglichst viel für die Nachwelt dokumentieren, was schwerpunktmäßig in seinem Heimatdorf Atzbach bewahrenswert erscheint. "Hierin sehe ich eine lohnenswerte Aufgabe und eine Arbeit, an der ich viel Freude habe", sagt er.

"Unter dem Strich" kommt somit doch "einiges zusammen". Daher fragen sich einige seiner Weggefährten, ob es nicht eine Überlegung wert sein könnte, dieses Lebenswerk vonseiten der Gemeinde in angemessener Weise offiziell zu würdigen.