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Freitag, 03.04.2020 - 19:18
2 min

Hotelkomplex am Lahnauer Klärbecken

Nach den Insekten erhalten nun auch die Vögel auf dem Gelände des Klärwerks in Dorlar eine Unterkunft.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Vogelhäuser wie das in Dorlar verkauft Oliver Wegener aus Wettenberg bis nach Italien, Frankreich und Dänemark. Seit 15 Jahren ist der Diplom-Agraringenieur im Geschäft. In Dorlar hat er am Freitag das 398. Haus ausgebaut. Foto: Pascal Reeber

Vogelhäuser wie das in Dorlar verkauft Oliver Wegener aus Wettenberg bis nach Italien, Frankreich und Dänemark. Seit 15 Jahren ist der Diplom-Agraringenieur im Geschäft. In Dorlar hat er am Freitag das 398. Haus ausgebaut. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Vogelhäuser wie das in Dorlar verkauft Oliver Wegener aus Wettenberg bis nach Italien, Frankreich und Dänemark. Seit 15 Jahren ist der Diplom-Agraringenieur im Geschäft. In Dorlar hat er am Freitag das 398. Haus ausgebaut. Foto: Pascal Reeber

Vogelhäuser wie das in Dorlar verkauft Oliver Wegener aus Wettenberg bis nach Italien, Frankreich und Dänemark. Seit 15 Jahren ist der Diplom-Agraringenieur im Geschäft. In Dorlar hat er am Freitag das 398. Haus ausgebaut. Foto: Pascal Reeber

Vom rund 13 000 Euro teuren Bau des Artenschutzhauses in Dorlar sollen viele Vogelarten profitieren. Foto: Pascal Reeber

Vom rund 13 000 Euro teuren Bau des Artenschutzhauses in Dorlar sollen viele Vogelarten profitieren. Foto: Pascal Reeber

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WARUM DIE SCHWALBE VERLIERT

Alles soll sauber, ordentlich und effizient sein: Dieser Trend in Wirtschaft und Gesellschaft trifft zum Beispiel die SchwalbenZum Nestbau schätzen die Vögel rau verputzte Wände und Dachvorsprünge (Mehlschwalbe) sowie offene Kamine und Rauchfänge (Rauchschwalbe), die aber seltener werden, so der Naturschutzbund. Er nennt speziell die Rauchschwalbe einen ModernisierungsverliererBeide Arten litten zudem unter der Asphaltierung von Feldwegen. In Pfützen fänden sie nämlich den Lehm zum Nestbau. Und schließlich: Hygiene in den wenigen noch verbliebenen Ställen und großflächiger Pestizideinsatz hungerten die Schwalben aus - weil die Insekten verschwinden. (pre)

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Lahnau Ort Hessen Lahn-dill-kreis Lahnau Dorlar
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