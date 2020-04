Hotelkomplex am Lahnauer Klärbecken

Alles soll sauber, ordentlich und effizient sein: Dieser Trend in Wirtschaft und Gesellschaft trifft zum Beispiel die SchwalbenZum Nestbau schätzen die Vögel rau verputzte Wände und Dachvorsprünge (Mehlschwalbe) sowie offene Kamine und Rauchfänge (Rauchschwalbe), die aber seltener werden, so der Naturschutzbund. Er nennt speziell die Rauchschwalbe einen ModernisierungsverliererBeide Arten litten zudem unter der Asphaltierung von Feldwegen. In Pfützen fänden sie nämlich den Lehm zum Nestbau. Und schließlich: Hygiene in den wenigen noch verbliebenen Ställen und großflächiger Pestizideinsatz hungerten die Schwalben aus - weil die Insekten verschwinden. (pre)