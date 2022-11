In Atzbach läuten die neuen Glocken noch bis heute

Der Zug mit den neuen Glocken befindet sich 1951 in der Schulstraße - heute Amthof - kurz vor dem Ziel, der Kirche in Atzbach. Zu sehen ist das "Lenze Häusche", das gerade ein neues Dachgebälk erhält. (© )

LAHNAU-ATZBACH - Einst zierte Kopfsteinpflaster jene Straße in Atzbach, die Mitte der 50er-Jahre den Namen "Amthof" erhielt. 1951. Als das historische Foto entstand, hieß sie noch Schulstraße. Beide Bezeichnungen aber nehmen Bezug auf das gleiche große, alte Gebäude, das die Schulstraße damals und den Amthof bis heute beherrscht: das 1754 bis 1756 erbaute Amtshaus. Darin war die Verwaltung der Amtsbürgermeisterei Atzbach mit bis zu neun dazugehörenden Dörfern rundum untergebracht. Später diente es für viele Jahrzehnte als Atzbacher Schulhaus.

Auf dem aktuellen Foto gut sieben Jahrzehnte später ist das Kopfsteinpflaster längst verschwunden, ebenso eine Reihe von Gebäuden auf der südlichen (linken) Seite der damaligen Schulstraße.

Seit Jahren allerdings bietet das neben der Kirche wichtigste Gebäude einen eher tristen Anblick. Seiner Nutzung als Schule und somit als ein Mittelpunkt des Dorfes verlustig gegangen und an wechselnde private Besitzer verkauft, wartet das unter Denkmalschutz stehende Gebäude auf neues Leben. Derzeit wirkt das eigentlich im besten Sinne ortsbildprägende Gebäude mit seinen holzverrammelten Fenstern und Türen und umgeben von einem Bauzaun schlicht leblos und trist. Ein Dauerzustand sollte dies im Ortskern von Atzbach aber keinesfalls bleiben.

Das historische Foto (und daher auch das neue Bild) zeigt aber nicht dieses Gebäude, sondern - und das aus gutem Grund - lediglich die linke Seite der Schulstraße respektive des Amthofes. Viele Menschen sind dort unterwegs. Wir befinden uns in der Mitte des März 1951. Am Sonntag, es ist der 18., erklingt zum ersten Mal nach acht Jahren der melodische Klang eines dreistimmigen Geläuts vom Turm der Kirche im Dorf und schallt bis weit ins Lahntal hinein.

Acht Jahre lang rief nur eine einzige kleine Glocke - sie stammt aus dem Jahr 1921 - die Menschen zum Kirchgang. Die beiden anderen und größeren Glocken mussten 1943 zu unseligen Kriegszwecken zwangsweise abgegeben werden und waren für immer verloren. So war es übrigens deren Vorgängern im Ersten Weltkrieg ebenfalls ergangen. Mit jedem Erklingen der einen übrig gebliebenen und nur 170 Kilogramm schweren kleinen Glocke in dem großen, und trotz seiner Mächtigkeit schlank wirkenden Kirchturm wurden die Atzbacher an den Verlust von zwei Dritteln ihres Geläuts erinnert.

Acht lange Jahre lang. Kirchen- wie Zivilgemeinde waren sich einig, dass dieser unbefriedigende Zustand ein Ende haben müsse.

Viele Menschen begleiten die Glocken auf ihrem Weg

Und dieses Ende kam zur Freude der Kirchengemeinde und des damals neuen Pfarrers Gerhard Kutscher Mitte März 1951 und läutete im Wortsinne mit nun wieder drei Glocken eine neue Ära ein - die bis heute währt.

9000 Mark mussten zum Guss der beiden neuen Glocken aufgebracht werden. 3500 Mark steuerte die Zivilgemeinde Atzbach bei, 2600 Mark kamen in Form von Spenden der Atzbacher Bürger zusammen. Anlässlich eines Dorfgemeinschaftsabends einige Tage zuvor, an dem die beiden Atzbacher Gesangvereine "Frohsinn" und "Harmonie" sowie der Kirchenchor ihre Stimmen und die Kapelle Failing aus Aßlar ihre Instrumente erklingen ließen, der Turn- und Sportverein aktiv mitwirkte und auch die Neubürger - die als Vertriebene erst seit wenigen Jahren in Atzbach eine neue Heimat gefunden hatten - mit bunten Darbietungen zum Gelingen beitrugen, kamen nochmals über 300 Mark zusammen.

Bürgermeister Karl Stamm hob lobend den Opfersinn seiner Mitbürger hervor und gab sich sicher, dass auch der noch fehlende Rest bald durch Spenden aufgebracht werden könne. Und er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass "das zum zweiten Mal in einem Menschenalter erneuerte Geläute ein wahres Friedensgeläute sein und bleiben" möge. Als Vertreter des Kirchenkreises nahmen die benachbarten Pfarrer Otto Becker aus Garbenheim und Rudi Weber aus Dutenhofen an der Einweihungsfeierlichkeit der neuen Atzbacher Glocken, die große 579 und die kleinere 332 Kilogramm schwer, teil.

9000 Mark mussten für den Guss aufgebracht werden

Sie würdigten die besondere Bedeutung dieses Tages und unterstrichen "Sinn und hohe Aufgabe der ehernen Mahnerinnen im menschlichen Leben".

Bevor die bei der Sinner Traditionsfirma Rincker gegossenen Glocken - beim Guss waren der Atzbacher Presbyter Friedrich Tasch und der Bäckermeister Schmelz anwesend - ihren Platz im Kirchturm einnehmen durften, wurden sie in einem festlichen Zug durchs Dorf gefahren, damit jeder Atzbacher, der sich nicht in den langen Zug eingereiht hatte, einen Blick auf sie werfen konnte.