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Mittwoch, 01.07.2020 - 20:30
3 min

In Waldgirmes wird im Kreis geschwommen

Am Montag öffnet das Hallenbad in Waldgirmes wieder seine Pforten. Wegen Corona gelten auch dort besondere Regeln und Abläufe.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Hinweisschilder auf Abstände und Personenzahlen gibt es im Bad überall, Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel hängt hier eines an die Tür zur Umkleide. Foto: Pascal Reeber

Hinweisschilder auf Abstände und Personenzahlen gibt es im Bad überall, Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel hängt hier eines an die Tür zur Umkleide. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Hinweisschilder auf Abstände und Personenzahlen gibt es im Bad überall, Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel hängt hier eines an die Tür zur Umkleide. Foto: Pascal Reeber

Hinweisschilder auf Abstände und Personenzahlen gibt es im Bad überall, Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel hängt hier eines an die Tür zur Umkleide. Foto: Pascal Reeber

Der Einbahnstraßenverkehr im 50-Meter-Becken ist einer der Maßnahmen aus dem Hygienekonzept des Hallenbades Waldgirmes. Desinfektionsmittelspender und gesperrte Duschen kommen hinzu. Am Montag öffnet das Bad, bereits ab Freitag ist die telefonische Anmeldung für den Besuch möglich. Foto: Pascal Reeber

Der Einbahnstraßenverkehr im 50-Meter-Becken ist einer der Maßnahmen aus dem Hygienekonzept des Hallenbades Waldgirmes. Desinfektionsmittelspender und gesperrte Duschen kommen hinzu. Am Montag öffnet das Bad, bereits ab Freitag ist die telefonische Anmeldung für den Besuch möglich. Foto: Pascal Reeber

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