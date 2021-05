JUZ am Bahnhof in Dorlar wieder zeitweise geöffnet

Das JUZ Dorlar im alten Bahnhof kann eingeschränkt wieder öffnen. Foto: Lothar Rühl

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAHNAU-DORLAR - Mit dem Präsenzunterricht in den Schulen wird auch wieder das Jugendzentrum (JUZ) der Gemeinde Lahnau im alten Bahnhof von Dorlar zeitweise geöffnet.

Nach Angaben von Diplom-Sozialpädagogin Cornelia Collinet musste das JUZ wegen der Corona-Pandemie im November schließen. Im März hat die Jugendförderung mit der Lernunterstützung für Schüler begonnen. Allerdings machte schon nach wenigen Wochen der bundesweite Lockdown diesen Anfang zunichte. Damit war der Plan, auch während der Osterferien das kostenlose Angebot aufrecht zu erhalten, nicht mehr durchführbar.

"Wir haben gemerkt, dass die Schüler stellenweise Lerndefizite haben", berichtet Collinet. Zudem helfe das Angebot, den Kontakt zu den Kindern aufrecht zu erhalten. Insgesamt fünf Plätze bietet die Jugendförderung im JUZ. Damit sei die Möglichkeit gegeben, die gebotenen Abstände einzuhalten.

Pädagogische Fachkräfte bieten die Lernunterstützung an. Jeweils zwei Mitarbeiter betreuen die Mädchen und Jungen an den drei Öffnungstagen Montag, Mittwoch und Donnerstag. Die Kinder kommen von 15 bis 16.30 Uhr und 16.45 bis 18.15 Uhr. "Sicher gibt es Schüler, die es noch nötiger hätten, versäumten Lernstoff nachzuholen", räumt Collinet ein.

Fotos Das JUZ Dorlar im alten Bahnhof kann eingeschränkt wieder öffnen. Foto: Lothar Rühl Im alten Dorlarer Bahnhof ist das Jugendzentrum. Foto: Lothar Rühl 2

Die Mädchen und Jungen, die zu ihr kommen, sind in der sechsten und siebten Klasse und hatten alle bereits vorher schon Kontakt zum JUZ. Fast immer sind alle Plätze belegt. An zwei Arbeitsplätzen können die Schüler auch mit Computer lernen.

Collinet hat den Vorteil, dass sie zwei Mal pro Woche in der Notbetreuung der Lahntalschule tätig ist. Dadurch kann sie persönliche Kontakte zu den Schülern aufbauen und halten. "Wenn mehr Anfragen kommen, als wir Plätze haben, werden wir die Öffnungszeiten anders organisieren", sagt die Diplom-Sozialpädagogin, die bereits Pläne für die Zeit nach den Sommerferien macht: "Wir werden das Angebot der Lernunterstützung weiterhin aufrecht erhalten. Vielleicht an einem Tag der Woche". Wann das JUZ für die offene Jugendarbeit wieder die Türen öffnen kann, das entscheidet sich vermutlich anhand der Inzidenzwerte. "Wir sind froh, dass wir mit dem Unterstützungsangebot aktuell für wenige Stunden das JUZ für die jungen Leute öffnen können". Das JUZ hat in Zeiten ohne Corona täglich außer samstags von 15 bis 19 Uhr für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren geöffnet.

"Als offene Jugendarbeit sehen wir bei den jungen Menschen nach über einem Jahr Corona-Pandemie auch andere als schulische Defizite. Es fehlt ihnen an Begegnung untereinander", stellt Collinet fest.